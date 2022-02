Les énigmes sonores du monde du silence

27/02/2022

Un coassement de grenouille au fond de la Méditerranée ? L'écoute d'un mystérieux son résonnant au milieu des denses herbiers de posidonie a désarçonné les spécialistes de la vie marine lancés dans des séances d'enregistrement hors norme.



"Nous avons fait des enregistrements dans 30 herbiers marins et c'était toujours là", et nulle part ailleurs, raconte à l'AFP Lucia Di Iorio, du Centre français de formation et de recherche sur les environnements méditerranéens.



"Personne ne connaissait d'espèce qui produisait ce+kwa! kwa! kwa !+Une vraie chorale comme dans un étang", poursuit la spécialiste d'éco-acoustique. "Il nous a fallu trois ans pour identifier l'espèce responsable".



A l'évocation d'une musique venue des entrailles de l'océan, beaucoup penseront au chant mélodieux des baleines. Mais qui connaît le grognement du grondin strié ou les pulsations de tambour du piranha rouge? Pour partager ces sifflements, ces boums, ces jacassements et tous les bruits inconnus qui n'ont même pas de nom, des scientifiques de neuf pays construisent la bibliothèque mondiale des sons sous-marins biologiques, illustrée par l'onomatopée "Glubs" (Global Library of Underwater Biological Sounds).



Dans le but de mieux surveiller l'évolution de la vie marine, cette base de données veut rassembler tous les enregistrements sonores sous-marins réalisés à travers la planète par des experts mais aussi par des amateurs passionnés. Les scientifiques écoutent la vie sous-marine depuis des décennies, mais ces enregistrements sont souvent concentrés sur une espèce spécifique, ou une zone restreinte, expliquent les porteurs du projet Glubs, qui espèrent dépasser cette limite. Leur objectif est de dessiner de véritables "paysages sonores", un moyen non invasif, assurent-ils, d'espionner l'évolution d'un écosystème et de ses habitants, ou de découvrir de nouvelles espèces.



De nombreux poissons et invertébrés aquatiques étant nocturnes ou timides, une surveillance acoustique pourrait aider aux efforts de conservation de la nature, estime l'équipe dans une étude publiée récemment dans la revue Frontiers in Ecology and Evolution. "Avec le déclin de la biodiversité partout dans le monde (...), il y a un besoin de documenter, quantifier, comprendre les origines des sons qui émanent des animaux marins avant leur potentielle disparition", plaide l'auteur principal, Miles Parsons, de l'Institut australien des sciences de la mer.



Les scientifiques estiment que les 126 espèces de mammifères marins émettent des sons, tout comme une centaine d'invertébrés aquatiques et un millier de poissons. Des sons créés pour se défendre, pour avertir un danger, ou pour séduire. Mais aussi des sons passifs, comme un animal en train de mâcher. Ou encore les bruits produits par les invertébrés ou les poissons qui résultent "juste de leur anatomie", explique Lucia Di Iorio, coautrice de l'étude.



Comme le roulement de tambour provoqué chez les poissons par la contraction d'un muscle autour de la vessie gazeuse qui leur permet de contrôler la profondeur à laquelle ils nagent. "Ça fait dum-dum-dum-dum-dum. La fréquence, le rythme, le nombre de pulsations varient d'une espèce à l'autre. C'est comme un code barre", souligne-t-elle.



Il est ainsi possible d'identifier une famille de poissons, et la bibliothèque mondiale permettrait de comparer par exemple les ronronnements de certains mérous de Méditerranée, au large de la Floride ou en mer Rouge. Mais Glubs pourrait également servir à identifier les nombreux sons sous marins encore mystérieux.



Après des mois d'enquête sur les traces de l'énigmatique coassement des prairies de posidonies, les soupçons de Lucia DiIorio et de ses collègues se sont concentrés sur une rascasse. Mais ils n'étaient pas au bout de leurs surprises. "Nous en avons pêché une et nous avons essayé de l'enregistrer. On a été sur le terrain, on a essayé d'enregistrer dans des aquariums où il y avait des rascasses.... Rien", raconte la chercheuse.



Seules les images d'une caméra capable de capter la lumière dans un environnement si sombre ont permis d'élucider le mystère: le poisson se dandinait en émet tantson fameux "kwa". Après dissection, l'hypothèse est que cette espèce possède certains muscles et tendons qui se contractent et vibrent. "C'est un chordophone. Comme une guitare, une guitare sous-marine", explique Lucia Di Iorio. Mais d'autres énigmes restent à résoudre, poursuit-elle, estimant que 90% des sons enregistrés en Méditerranée sont inconnus. "A chaque fois qu'on met un hydrophone dans l'eau, dans un habitat, on découvre de nouveaux sons. Et souvent, on ne sait pas ce que c'est".