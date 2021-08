Les enfants mangent plus de fruits et légumes s'ils passent plus de temps à table

03/08/2021

Les enfants mangent davantage de fruits et de légumes lorsqu'ils bénéficient d'une pause déjeuné plus longue.



Bien que la plupart des enfants ne soient probablement pas très enthousiastes à l'idée de se retrouver devant une assiette de produits sains, des chercheurs ont constaté que lorsque les enfants passent plus de temps à table, ils sont plus susceptibles de prendre un bâtonnet de carotte ou une pomme.



« Dix minutes ou moins de temps assis à la table du déjeuner est assez courant. Et parfois, les périodes de déjeuner sont partagées avec la récréation. Cela signifie que le temps dont disposent réellement les enfants pour prendre leur repas est bien inférieur au temps prévu», a déclaré Melissa Pflugh Prescott, professeur adjoint au département des sciences alimentaires et de la nutrition humaine de l'Université de l'Illinois.



Pour l'étude, l'équipe a comparé la consommation de fruits et de légumes pendant 10 et 20 minutes de temps de repas assis au sein d'un groupe d'enfants à l'école primaire et au collège.



Ils ont ainsi découvert que si les fruits étaient globalement plus consommés que les légumes, la consommation des deux types d'aliments était significativement plus élevée pour les déjeuners assis plus longs.



«Pendant les périodes de déjeuner plus courtes, les enfants mangeaient beaucoup moins de fruits et de légumes, alors qu'il n'y avait pas de différence significative dans la quantité de boissons ou d'entrées qu'ils consommaient. Il est logique que l'on mange d'abord la partie du repas que l'on attend avec impatience et que, s'il reste assez de temps, on se tourne vers les autres parties. Mais s'il n'y a pas assez de temps, ces éléments souffrent, et ce sont généralement les fruits et les légumes», a expliqué la chercheur.



«Le temps d'assise dont disposent les enfants est également un moment très précieux pour eux, qui leur permet d'établir des liens avec leurs pairs ; ils peuvent avoir des occasions limitées de le faire tout au long de la journée scolaire», a-t-elle conclu.

Les résultats complets de l'étude ont été publiés dans JAMA Network Open.