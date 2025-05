Les enfants continuent de succomber aux frappes israéliennes à Gaza

12/05/2025

La Défense civile palestinienne a fait état dimanche de huit morts, dont quatre jeunes enfants, dans une frappe aérienne israélienne sur des tentes de personnes déplacées à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.



Des avions de chasse israéliens ont, dans la nuit, pris pour cible trois tentes abritant des dizaines de déplacés, tuant "huit personnes, y compris quatre enfants âgés de deux à cinq ans et deux femmes", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la Défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal.



L'armée israélienne, qui a repris son offensive contre le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza le 18 mars après une trêve de deux mois, n'a pas communiqué à ce sujet pour le moment.



Des images tournées par l'AFP montrent des secouristes, dans l'obscurité, évacuant par ambulance des corps, l'un dans un sac en plastique blanc l'autre dans une couverture, ainsi qu'un bébé blessé.



Selon M. Bassal, l'armée israélienne a aussi détruit à l'explosif cinq maisons dans l'est de la ville de Gaza (nord) et effectué des tirs d'artillerie sur la localité d'Abassa, à l'est de Khan Younès, sans qu'il ait été fait état de blessés.



La guerre à Gaza a été déclenchée par l'attaque perpétrée le 7 octobre 2023 par le Hamas dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de 1.218 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.



Les représailles israéliennes ont fait au moins 52.810 morts à Gaza, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.