Les énergies renouvelables ont le vent en poupe à Fès

Mise en service d'une chaufferie vapeur biomasse à l’usine El Alf

16/05/2019

L'acteur de la production d'énergie thermique à partir de biomasse au Maroc, Aveo Energie vient d'annoncer la mise en service, pour l’usine El Alf à Fès, d'une chaufferie vapeur biomasse, sa deuxième sur un site du groupe Zalar Holding.

Le groupe Zalar Holding, après avoir été le premier industriel à confier à Aveo Energie la production de vapeur, sur son site de Tit Mellil (Casablanca), a décidé de poursuivre sur la voie des énergies renouvelables en signant début 2018 un deuxième contrat avec la société, cette fois pour Fès, indique un communiqué d'Aveo Energie.

Grâce à cette centrale capable de produire 3t/h de vapeur, l’usine El Alf sera en mesure d’éviter l’émission dans l’atmosphère d’environ 2.600 tonnes de CO2 par an, poursuit la même source, ajoutant que la mise en service de la centrale biomasse a été réalisée avec succès au début de ce mois de mai.

Par ailleurs, la mise en service imminente d’une deuxième chaudière biomasse sur son site de Tit Mellil, conforte largement le groupe dans une solide démarche environnementale et de réduction de coûts de production, relève le communiqué.

Aveo Energie propose aux industriels de prendre en charge leur production d’eau chaude ou de vapeur avec des économies allant de 10% à 30% sur leur facture énergétique et une énergie entièrement décarbonée, souligne la même source.

Fondé en 1974, Zalar Holding est leader du secteur avicole marocain et est le seul acteur verticalement intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur. En effet, le groupe détient des parts de marché dominantes dans cinq secteurs d’activités, à savoir le négoce, la nutrition animale, l'accouvage, l'élevage et l'abattage & la transformation.

Les activités du groupe, portées par plus de 2.400 collaborateurs, ont généré en 2018 un chiffre d’affaires de près de 5,6 milliards de dirhams. L'usine de fabrication d’aliments de bétails et volailles El Alf à Fès dispose d’une capacité de production annuelle de 360.000 tonnes et d’une capacité de stockage de 68.000 tonnes.

Aveo Energie, fondée en 2014, est une référence pour les industries et hôtels à la recherche d'énergie écologique, durable et bon marché. Avec le groupe PGS Invest et 3P Fund comme actionnaires, Aveo Energie est un pionnier de la production et de la valorisation de biomasse au Maroc. La biomasse-énergie fait référence à toutes les matières combustibles d'origine végétale ou animale. Le bilan d’émission de CO2 de ces combustibles est par nature neutre, puisque le carbone émis lors de la combustion a, au préalable, été capté dans l’atmosphère pour la croissance des végétaux ou animaux.