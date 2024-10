Les éliminatoires de la CAN U17 à Casablanca

03/10/2024

Les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans de football auront lieu du 9 au 24 novembre prochain à Casablanca, tandis que celles concernant la CAN U20 auront lieu du 12 au 27 novembre en Egypte, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Les sélections marocaines des moins de 17 ans et des moins de 20 ans disputeront à partir du 11 novembre les tournois de l’UNAF qualificatifs aux Coupes d’Afrique des nations U17 et U20, les deux sélections ont connu leurs adversaires à l’issue du tirage au sort organisé mardi, indique la FRMF sur son site web. La sélection nationale U17 affrontera le 11 novembre son homologue d’Egypte, avant de croiser le fer avec la Tunisie, le 17 du même mois.



L’équipe du Maroc sera opposée à la Libye, le 20 novembre, avant de défier l’Algérie, le 23 novembre. S’agissant de la sélection nationale U20, elle croisera le fer avec son homologue égyptienne le 14 novembre, avant de défier la Tunisie, le 17 du même mois. Le Maroc sera opposé à l’Algérie le 20 novembre et à la Libye le 23 du même mois.



Les éliminatoires pour les deux catégories se dérouleront sous forme d’un mini-championnat. Les deux premières équipes de chaque catégorie se qualifieront pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations.