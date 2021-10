Les élèves de primaire tombent le masque dans 47 départements français

05/10/2021

Les élèves des cinq années du primaire (CP au CM2) dans les 47 départements de France les moins touchés par le Covid-19 n'auront plus à partir de ce lundi à porter le masque, selon les autorités. Le gouvernement avait annoncé le 22 septembre que l'obligation serait levée dansles départements "où le taux d'incidence se stabilise audessous du seuil de 50 pour 100.000 habitants". Ces départements passent ainsi au niveau 1 du protocole qui en compte 4. En revanche, pour les personnels du primaire dans ces départements, "le masque est toujours porté par les adultes intervenant auprès des élèves", a précisé le ministère de l'Education. "Après quatre semaines d'école, mon fils en CP commençait tout juste à se faire au masque... C'est évidemment une très bonne nouvelle que de mettre ces masques au placard, mais pour combien de temps?", s'interroge Marion, mère de famille dans les Deux-Sèvres (ouest). Dans les collèges et les lycées de France, les règles du port du masque en intérieur pour les personnels et les adolescents restent inchangées. Jeudi, moins de 1.700 classes (1.692) étaient fermées à cause de l'épidémie de Covid-19, soit 0,32% des classes du pays, avait annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale. Les autorités de santé n'autorisent les mineurs à recevoir un vaccin que depuis juin en France et seulement dans la tranche 12-17 ans. Désormais, deux tiers d'entre eux sont pleinement vaccinés, tandis que 84% de la population éligible française (les plus de 12 ans) l'est. Contrairement aux adultes non vaccinés, les mineurs pourront continuer à bénéficier de tests PCR gratuits après le 15 octobre. La vaccination des mineurs reste l'objet de débats scientifiques au vu du risque très faible de développer une forme grave du Covid19 dans cette tranche d'âge. Le nombre de personnes malades du Covid-19 et hospitalisées est en baisse régulière en France, avec un taux de positivité des tests lui aussi toujours bas, selon les données de Santé publique France. L'épidémie a fait au moins 116.000 morts en France, selon l'agence nationale de santé publique.