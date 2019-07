Les efforts entrepris par le Maroc pour sécuriser l’investissement dans le secteur de l’habitat exposés à Montréal

Conférence sur les opportunités d’investissement en marge du Salon Al Omrane Expo-MDM

11/07/2019

Abdelahad Fassi Fehri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, a présidé samedi dernier à Montréal-Canada, la conférence sur les opportunités d’investissement organisée par le Groupe Al Omrane en marge de son salon Al Omrane Expo-MDM (Marocains du monde).

Cette conférence s’est tenue en présence d’une importante délégation composée de représentants de l’ambassade du Maroc au Canada, de la secrétaire générale du département de l’Habitat et de la Politique de la ville, du président du Groupe Al Omrane et de responsables du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale chargé des Marocains résidant à l’étranger et de la Migration ainsi que des responsables de la Caisse centrale de garantie et des banquiers.

Dans le cadre du renforcement de la proximité avec les Marocains du monde conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette conférence a connu la présence d’une centaine de professionnels et de compétences marocaines vivant au Canada.

Elle a été ainsi l’occasion pour le ministre Abdelahad Fassi Fehri de présenter les efforts réalisés par le Royaume du Maroc pour l’amélioration du climat des affaires d’une manière générale, et des efforts entrepris par le ministère pour sécuriser l’investissement dans le secteur de l’habitat d’une manière particulière.

Le Ministre a souligné également que le secteur immobilier au Maroc figure parmi les secteurs les plus dynamiques du pays, ses indicateurs témoignent d’une performance économique prometteuse pour l’avenir: en effet, ce secteur participe avec plus de 6,3% dans l’économie nationale, participant à l’emploi de plus de 1 million de personnes annuellement.

Il a aussi tenu à préciser que le Royaume du Maroc dispose de nombreux outils réglementaires qui permettent de cadrer l’acte de bâtir et d’assurer des espaces de vie décents. Il a rappelé la démarche partenariale entreprise grâce aux programmes d’habitat initiés par l’Etat, permettant des facilités aux opérateurs ainsi qu’aux acquéreurs, et engageant l’Etat et le secteur privé à une production d’habitat social et celui de la classe moyenne dans un cadre réglementaire prédéfini.

Le ministre a partagé avec l’audience le dispositif mis en place à travers la baisse des taux d’intérêt bénéficiant aux entreprises ainsi qu’aux ménages, et à travers l’émergence de segments nouveaux en matière de l’immobilier, impulsée par un regain de compétitivité entre les opérateurs, et produisant ainsi des concepts nouveaux d’habitat.

De son côté, Badre Kanouni, président du directoire du Groupe Al Omrane, a présenté le programme « Istitmar » dans ces deux composantes : Istitmar de proximité pour les petits investisseurs et Istitmar pour les grands investisseurs intéressés par les projets structurants, constituant un véritable dynamo pour le développement du territoire et de l’attractivité des villes nouvelles et des pôles urbains.

Par ailleurs, le ministre et la délégation marocaine ont visité le salon Al Omrane Expo-MDM qui s’est tenu du 5 au 7 juillet à Montréal et qui présente des opportunités d’investissement et d’habitat pour les Marocains résidant au Canada.