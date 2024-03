Les efforts de la FM6CS en faveur des champions sportifs

28/03/2024

La Fondation Mohammed VI des champions sportifs (FM6CS) s'acquitte d'un rôle crucial en faveur de la promotion de la situation des champions marocains et du développement du sport national, a indiqué, mercredi à Casablanca, le président de la FM6CS, Chakib Benmoussa.



S’exprimant à l’occasion du Ftour annuel de la FM6CS, M. Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, a expliqué que la Fondation incarne le concept de la "grande famille" dédiée à la prise en charge et à l'amélioration des conditions sociales des athlètes, soulignant qu'il s'agit notamment de préserver leur dignité et de leur garantir une vie décente, en reconnaissance à leurs exploits et à leur contribution au rayonnement du sport national aux niveaux continental et mondial.



"Nos athlètes réalisent des exploits successifs lors des compétitions sportives, portant haut le drapeau national aux plans continental et mondial", a-t-il précisé, notant qu’ils sont ainsi devenus les meilleurs ambassadeurs du sport national, traduisant sur le terrain la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le domaine sportif.



M. Benmoussa a également mis en lumière le soutien continu des partenaires de la Fondation qui a contribué à la réalisation de nombre de projets au profit des champions marocains. Cela a permis à la FM6CS de disposer des ressources nécessaires pour fournir plusieurs services sociaux au profit de ses membres, dont le nombre a augmenté l'année dernière pour atteindre 1.160, contre 226 à la création de la Fondation, a-t-il soutenu.



A cet égard, le président de la FM6CS a salué les actions sociales de la Fondation, citant notamment la couverture médicale, l'éducation et le logement, qui requièrent de grands efforts pour servir les membres et améliorer leurs conditions sociales.



Et de rappeler que les succès remarquables du sport national n'auraient jamais eu lieu sans la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI et la Haute sollicitude dont le Souverain entoure les athlètes marocains, exprimant la grande fierté nourrie par les événements qu'abritera le Maroc, tels que la Coupe du monde de football 2030 et la Coupe d'Afrique des nations l'an prochain, qui sont de nature à renforcer le rayonnement du Royaume sur la scène mondiale et promouvoir le sport national.



La FM6CS, créée en 2011, s'assigne pour mission de soutenir les champions sportifs, les aider dans leur réinsertion professionnelle et les accompagner pour affronter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Elle a également pour buts de valoriser le patrimoine sportif marocain et de promouvoir la pratique sportive en général.