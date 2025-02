Les éditions spéciales Saint-Valentin de Candlelight illumineront Rabat, Casablanca et Tanger

05/02/2025

La série de concerts live produite par Fever présente, en février, ses éditions spéciales Saint-Valentin dans plusieurs villes du Maroc.



Ainsi, la douce lueur de milliers de bougies illuminera des lieux d’exception à Rabat (14 février-Fairmont La Marina Rabat-Salé), Casablanca (15 février-Four Seasons Hotel Casablanca) et Tanger (14 février-Fairmont Tazi palace Tangier) pour des performances musicales inoubliables célébrant l’amour, souligne un communiqué des organisateurs.



Suite au succès retentissant de l’édition Saint-Valentin de Candlelight à Rabat, où les billets sont déjà épuisés, les amateurs de musique pourront vivre la même magie dans d’autres grandes villes.



Dans des cadres intimes et avec des programmes exclusifs mettant à l’honneur des classiques romantiques tels que "La Vie en Rose" et "A Star is Born", ces concerts Candlelight offrent une manière parfaite d’exprimer l’amour à travers la musique.



Candlelight est reconnu pour réinventer le format des concerts classiques en proposant des performances variées et thématiques dans des lieux d’exception, sublimées par la lueur chaleureuse des bougies, indique la même source, notant que ce concept unique a déjà enchanté des millions de spectateurs à travers le monde, dans des lieux emblématiques comme l’Atomium à Bruxelles, la Tour Eiffel à Paris et le Burj Al Arab à Dubaï.



Candlelight a déjà captivé les publics dans plus de 150 villes à travers le monde, et son expansion dans les grandes villes marocaines reflète la demande croissante pour ces concerts uniques et immersifs.



Conçue pour démocratiser l’accès à la musique classique, ce format innovant propose une expérience musicale unique à travers une sélection variée de programmes, adaptée à tous les goûts.



Jouées par des musiciens locaux talentueux dans des lieux emblématiques illuminés par des milliers de bougies, les performances Candlelight offrent une atmosphère immersive et intime, attirant un public large, y compris ceux qui n’auraient jamais envisagé d’assister à un concert de musique classique.



Le public peut se connecter aux chefs-d’œuvre de compositeurs tels que Vivaldi, Mozart et Chopin, tout en appréciant des interprétations modernes de succès populaires d’artistes comme Queen, ABBA, Coldplay et Ed Sheeran.



Fever est la principale plateforme mondiale de découverte de spectacles live, ayant aidé des millions de personnes à profiter des meilleures expériences dans leurs villes depuis 2014.

Avec pour mission de démocratiser l’accès à la culture et au divertissement en présentiel via sa plateforme, Fever inspire ses utilisateurs à découvrir des expériences locales uniques et des événements, allant des expositions immersives et spectacles interactifs aux festivals et concepts innovants. Elle offre également aux créateurs les outils et données nécessaires pour concevoir et développer des expériences à travers le monde, conclut le communiqué.