Les éditeurs marocains exposent au Salon international du livre à Mascate

25/02/2020

Plusieurs éditeurs marocains prennent part à la 25e édition du Salon international du livre à Mascate, une participation qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des échanges culturels entre le Maroc et le Sultanat d'Oman. Lors de cette édition, qui s'est ouverte samedi et se poursuivra jusqu'au 3 mars prochain, les éditeurs marocains proposeront aux visiteurs du Salon, considéré comme l'une des manifestations culturelles les plus importantes au Moyen-Orient, les derniers titres et publications marocains concernant l'histoire, la politique, la littérature, la religion et les livres de jeunesse, entre autres

Ce Salon rassemble une trentaine de maisons d'édition arabes et étrangères, a déclaré le ministre omanais de l'Information, Abdel Moneim Al-Hassani, lors de la cérémonie d'ouverture, notant que le programme de cette édition comprend d’intenses activités culturelles touchant les différentes catégories de connaissance, de pensée et de littérature.

Le Salon prévoit également d’autres activités et événements concernant les familles et les enfants ainsi que des ateliers spécialisés pour les personnes handicapées afin qu’elles mettent en valeur leurs productions créatives.