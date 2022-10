Les écuries de l'ancienne médina de Fès: L'initiative aux multiples dimensions

12/10/2022

Les écuries de l'ancienne médina de Fès, un projet dédié à l'hébergement des bêtes de somme de cette cité entièrement piétonne, revêtent des dimensions socio-économique, environnementale et touristique. Ouverts depuis des mois à ces bêtes qui assurent depuis des siècles l'approvisionnement de l'ancienne médina de Fès, la plus grande cité piétonne au monde, cette structure créée à quelques mètres de Oued Zhoun, point de déchargement des marchandises destinées à l'ancienne médina, n'en finit pas de susciter l'intérêt au Maroc et ailleurs. La création de ce refuge n'a pas, en effet, laissé indifférents les médias étrangers qui ont consacré plusieurs reportages à cette initiative unique en son genre, d'autant plus qu'elle intervient en reconnaissance aux louables services que ces bêtes de travail rendent à la médina et à ses habitants. La BBC, The Daily Telegraph, The Reuters, France 24, Al Hurra Iraq, "Townsville Bulletin en 2022" et d'autres médias marocains et étrangers, et non des moindres; se sont intéressés à ce site unique. La création de ce centre qui comprend une trentaine d'abris, vise à améliorer les conditions de vie de ces animaux, qui fait partie du patrimoine culturel et historique de l'ancienne médina de Fès, aux douze siècles, a indiqué la directrice du Foundouk américain, Kiki Guy dans une déclaration à M24, chaine d'information en continu de la MAP. La mission de ce Foundouk est de venir en aide aux habitants de l'ancienne médina propriétaires de bêtes de somme et vivant dans une situation précaire, a souligné cette vétérinaire britannique, en marge de la visite effectuée, dernièrement, par des diplomates, des élus et des acteurs associatifs à cet édifice. Maria Belaiachi, représentante de la Société Royale d'encouragement du cheval a souligné, de son côté, que le projet du centre aura un impact sur cette catégorie des habitants de la médina, en particulier ceux disposant d'une bête de somme, se disant heureuse que la Société s'est associée à l'Américain Foundouk de Fès pour améliorer la situation des animaux et leurs propriétaires. Fruit d’un partenariat entre le Foundouk américain, les autorités locales, la Commune de Fès et la Fédération nationale du scoutisme marocain (FNSM), cette structure comprend actuellement une trentaine de boxes, dans la perspective d’en augmenter le nombre dans le futur.