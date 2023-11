Les échanges interbancaires poursuivent leur tendance haussière

En hausse de 10,7%, les opérations progressent aussi bien en nombre qu’en montant au terme de 2022

09/11/2023

Les échanges interbancaires transitant par le Système interbancaire marocain de télé-compensation (SIMT) ont poursuivi leur tendance haussière au titre de l’exercice 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Après le repli enregistré en 2020, en raison du confinement national pour la lutte contre la propagation du Covid-19, les données publiées par la Banque centrale montrent que le nombre des échanges a poursuivi sa progression aussi bien en nombre qu’en montant.



Ainsi, au terme de l’année écoulée 2022, il « a atteint 108,5 millions d’opérations contre 98 millions en 2021, enregistrant ainsi une augmentation de 10,7% », a indiqué l’institution publique dans son rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière - Exercice 2022.



D’après la même source, « dans le même sillage, les valeurs compensées se sont élevées à 2.181,1 milliards de dirhams au cours de l’année en référence, soit une progression de 9,9% ».



Il est à noter que le nombre des échanges mensuels des instruments de paiement a oscillé entre 7,9 et 9,9 millions d’opérations et que la moyenne journalière a atteint 427.230 opérations par jour avec un pic de 796.365 opérations.

Quant au temps de traitement moyen de ces opérations, Bank Al-Maghrib l’estime à 4min avec un maximum de 11min 53s pour les plus grands lots.



Toujours selon l’organisme, les montants échangés au cours de la période sous revue ont suivi de leur côté la même tendance, tandis que les valeurs mensuelles minimales et maximales atteignaient respectivement 157,8 et 198,9 milliards de dirhams.



Dans son rapport annuel, BAM annonce en outre que « la moyenne journalière des valeurs échangées a enregistré 8,6 milliards de dirhams avec un pic journalier de 13,3 milliards de dirhams ».



Après analyse, il ressort ainsi que le total des soldes déversés dans le Système des règlements bruts du Maroc (SRBM) par le SIMT, s’est établi à 445 milliards de dirhams en 2022, ce qui correspond à un accroissement de 9,8% par rapport à son niveau en 2021.



Le rapport annonce par ailleurs que le GSIMT (Groupement pour un Système interbancaire marocain de télé-compensation) a poursuivi ses travaux de mise en place du projet de virement instantané avec l’ensemble des banques de la place.

Ainsi, informe-t-il, durant l’année 2022, il s’est attelé à la finalisation des tests internes des banques et à la correction des anomalies relevées.



D’après la Banque centrale, « la recette interbancaire, incluant 13 banques pour la première vague, a été entamée par la suite et a porté sur la simulation d’une journée complète à partir de la préproduction afin d’examiner tout le schéma fonctionnel du virement instantané jusqu’au déversement au niveau du SRBM tout en vérifiant également le volet rapprochement comptable ».



Selon les précisions de l’institution, cette recette a couvert également les tests de performance sur le délai de traitement de la banque bénéficiaire du virement instantané.



A noter enfin que d’autres actions ont été menées parallèlement à ces travaux, a fait également savoir Bank Al-Maghrib. Il s’agit notamment de l’homologation de la nouvelle plateforme du virement instantané (PCVI) tant au niveau de la sécurité qu’au niveau de la performance pour valider les objectifs initialement fixés et l’élaboration d’une convention de service dédiée à l’adhésion des banques au PCVI, a précisé l’institution.



Alain Bouithy