Les échanges commerciaux avec l’OCI enregistrent une forte croissance en 2017

16/02/2019

Les échanges commerciaux entre le Maroc et ses différents partenaires des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) ont enregistré une importante croissance en 2017 pour s'établir à 9,2 milliards de dollars, a fait savoir, jeudi à Rabat, la secrétaire d’État chargée du commerce extérieur, Mme Rkia Derham.

Dans une allocution lue en son nom par le chargé des relations avec les pays arabes et islamiques au ministère de l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Hassan Aquallouch, la responsable a souligné que le Maroc a développé efficacement sa diplomatie économique à travers la mise en place d'infrastructures de développement durable et l'adoption d'une approche ouverte de dialogue avec ses différents partenaires commerciaux, rapporte la MAP.

De surcroît, le Royaume a parachevé l'ensemble des dispositions requises à l'adhésion au système commercial préférentiel des pays de l'OCI, a fait valoir Mme Derham lors de la 17ème Réunion des conseillers économiques auprès des ambassades des États membres accréditées au Maroc organisée par le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), soulignant la nécessité d'accélérer sa mise en œuvre eu égard à son importance comme principal projet d'intégration économique et commercial au sein de l'Organisation.

Elle a également appelé à fédérer les efforts et à adhérer aux différents programmes de l'OCI, le but étant de faire aboutir les objectifs de l'Organisation en matière de promotion du commerce au service des intérêts communs des différents Etats.

Par ailleurs, cette réunion a connu la présentation des différents foires et salons sectoriels et séminaires prévus dans le programme de travail du CIDC pour 2019.

Elle a également été marquée par la signature de différents mémorandums d'entente entre le CIDC et ses partenaires relatifs notamment à l'organisation de la 7ème édition du Salon Halal, prévu le 28 novembre prochain à Istanbul, et de la prochaine édition du Forum d'affaires Muslim World BIZ, du 4 au 6 septembre à Kuala Lumpur.