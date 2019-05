Les drôles de confidences de Julianne Moore

04/05/2019

C'est une première pour elle. Habituée au grand écran, Julianne Moore tiendra bientôt son premier grand rôle à la télévision dans une série produite par Apple et J.J. Abrams. Une première expérience qui n'effraie pas du tout l'actrice, mais qui ne cache pas que dans le domaine des séries, elle est une véritable novice. Car si elle a déjà fait des apparitions dans As the World Turns, Un privé nommé Stryker ou encore 30 Rock dans des petits rôles, c'est la première fois qu'elle incarnera un personnage central. Si bien qu'elle n'a pas vraiment conscience de comment se tourne une série.

"Je suis très excitée, mais, pour tout vous dire, je ne sais même pas combien de temps il faut rien que pour tourner un épisode !", lâche Julianne Moore dans une interview accordée à Télé 7 Jours. Une expérience nouvelle que la comédienne aurait cependant pu expérimenter plus tôt, comme elle le précise à nos confrères. "Il y a quelques années, je devais jouer dans une série au côté de Robert De Niro, mais le projet est finalement tombé à l'eau", concède-t-elle. A désormais 58 ans, Julianne Moore entame en quelque sorte une étape dans sa carrière. Et pourquoi si tard ? "Je pense que les choses arrivent quand elles doivent arriver", tranche l'actrice oscarisée.

Mais si Julianne Moore a mis longtemps à s'imposer à la télévision, elle n'en est pas moins une fan de... Downton Abbey ! Dans une interview accordée à Télé Star en 2014, l'actrice avait notamment confié son souhait de tenir un rôle dans la série britannique. "Je n'aurais pas d'autre choix que de jouer l'amie de Lady Mary car je l'adore. Michelle (Dockery) et moi avons travaillé ensemble sur un film (Non-Stop) et nous sommes amies", avait-elle confié.