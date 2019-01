Les douaniers de Tanger s’engagent pour des frontières plus “smart”

28/01/2019 Libé

La direction régionale des douanes de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la direction des douanes au port Tanger-Med ont fêté, vendredi soir, la Journée internationale de la douane sous le thème «Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises». La cérémonie, organisée au siège de la direction de la douane au port de Tanger-Med, a été l’occasion de présenter les bilans des services de douane dans la région, et rendre hommage aux cadres ayant marqué de leurs empreintes les services de la douane, et aux douaniers performants. Lors d’une allocution de circonstance, Rachid El Mimouni, directeur des douanes à Tanger-Med, a rappelé les efforts de modernisation des services et de simplification des procédures et des transactions pour un mouvement plus fluide des personnes et des marchandises.

Le responsable a indiqué que l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) est aujourd’hui leader en matière de dématérialisation des services et des procédures, de modernisation du système des déclaration provisoires des véhicules et des paiements en ligne des impôts, tout en veillant à améliorer l’accueil des Marocains résidant à l’étranger.

Revenant sur le bilan des interventions des services de douane au niveau du port de Tanger-Med durant l’année écoulée, M. El Mimouni a fait savoir que les autorisations d’exportation et d’importation ont dépassé 220.000 opérations, enregistrant une hausse de 6,9%.

De son côté, Abderrahim Qalouch, directeur des importations à Tanger-Med, a estimé que la célébration de cette Journée internationale, à l’instar des autres services de douane à travers le Maroc, est marquée par l’engagement total dans la mise en oeuvre du thème adopté cette année.

Il a indiqué qu’à partir du 1er janvier, les transactions et les procédures ont été informatisées, ce qui permettra de faciliter le flux des marchandises et le mouvement des personnes à travers les ports et les aéroports.

La cérémonie, à laquelle ont pris part notamment le gouverneur de la province Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, et plusieurs personnalités civiles et militaires, a été l’occasion de rendre hommage à des cadres retraités et aux douaniers ayant réussi un parcours professionnel brillant. Elle a également été marquée par une exposition collective des créations d’élèves de plusieurs écoles de la ville de Tanger.