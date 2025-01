Les dirigeants africains s’engagent à transformer le secteur de l'énergie

Avec plus de 50 milliards de dollars de financement de la part des partenaires mondiaux

30/01/2025

Trente chefs d’État et de gouvernement africains se sont engagés mardi 28 à mener des réformes et des actions concrètes pour élargir l’accès à une électricité fiable, abordable et durable afin de stimuler la croissance économique, d’améliorer la qualité de vie et de stimuler la création d’emplois sur tout le continent.

Les dirigeants ont pris cet engagement dans une déclaration publiée à l’occasion du Sommet africain de l’énergie Mission 300, qui s’est tenu pendant deux jours dans la capitale économique tanzanienne, Dar es Salam. Les partenaires de la Mission 300 ont promis plus de 50 milliards de dollars pour soutenir l’amélioration de l’accès à l’énergie en Afrique.

La déclaration de Dar es Salam sur l’énergie représente une étape clé pour combler le déficit énergétique en Afrique, où plus de 600 millions de personnes vivent actuellement sans électricité. Les engagements pris dans cette déclaration sont un élément essentiel de l’initiative Mission 300, qui réunit des gouvernements, des banques de développement, des partenaires, des organismes philanthropiques et le secteur privé en vue de raccorder 300 millions d’Africains à l’électricité d’ici 2030. La déclaration va maintenant être soumise pour adoption lors du sommet de l’Union africaine en février.

En s’attaquant au défi fondamental de l’accès à l’énergie, la Mission 300 devient la pierre angulaire du programme d’emploi pour la population jeune croissante de l’Afrique et le fondement du développement futur.

Douze pays — le Tchad, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Liberia, Madagascar, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie — ont présenté des Pactes nationaux pour l’énergie détaillés qui fixent des objectifs pour élargir l’accès à l’électricité, accroître l’utilisation des énergies renouvelables et attirer des capitaux privés supplémentaires. Ces plans spécifiques à chaque pays sont assortis d’échéances, fondés sur des données, approuvés au plus haut niveau et sont axés sur la production d’électricité à un prix abordable, l’extension des connexions et l’intégration régionale. Ils visent à accroître l’efficacité des services publics, à attirer les investissements privés et à développer des solutions de cuisson propre. Déployant des technologies de cartographie électronique et par satellite, ces pactes identifient les solutions les plus rentables pour fournir de l’électricité aux zones mal desservies.

« La Tanzanie est honorée d’avoir accueilli un sommet aussi exceptionnel pour discuter de la manière dont, en tant que dirigeants, nous pourrons tenir la promesse faite à nos citoyens de leur fournir de l’électricité et des solutions de cuisson propre qui transformeront les vies et les économies », a déclaré S.E. Mme Samia Suluhu Hassan, présidente de la République Unie de Tanzanie.

La mise en œuvre des Pactes nationaux pour l’énergie nécessitera une volonté politique, une vision à long terme et le soutien total des partenaires de la Mission 300. Les gouvernements ouvrent la voie par le biais de réformes globales, complétées par un financement concessionnel accru et des partenariats stratégiques avec des organismes philanthropiques et des banques de développement afin de stimuler l’augmentation des investissements du secteur privé.

M. Akinwumi A. Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement, a souligné la nécessité d’une action décisive pour accélérer l’électrification à travers le continent. « Il est impératif d’engager des réformes pour accroître la part des énergies renouvelables, optimiser la performance des services publics, assurer la transparence dans l’octroi des licences et les accords d’achat d’électricité, et établir des régimes tarifaires prévisibles qui reflètent les coûts de production. Notre effort collectif est de vous soutenir, Mesdames et Messieurs les chefs d’État et de gouvernement, dans l’élaboration et la mise en œuvre de Pactes nationaux pour l’énergie clairs et pilotés par les pays, afin de concrétiser vos visions du secteur de l’électricité dans vos pays respectifs. »

« L’accès à l’électricité est un droit humain fondamental. Sans lui, les pays et les populations ne peuvent prospérer », a déclaré Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale. « Notre mission, qui consiste à fournir de l’électricité à la moitié des 600 millions de personnes qui n’y ont pas accès en Afrique, est une première étape cruciale. Pour réussir, nous devons accepter une vérité simple : personne ne peut le faire seul. Les gouvernements, les entreprises, les organismes philanthropiques et les banques de développement ont chacun un rôle à jouer — et ce n’est que grâce à la collaboration que nous pourrons atteindre notre objectif. »