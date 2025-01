Les dimensions historiques de la présentation du Manifeste de l’Indépendance

13/01/2025

"Présentation du Manifeste de l’indépendance (11 janvier 1944) : une lecture de l’événement" est le thème d’un colloque organisé, vendredi à Sidi Ifni, par la délégation provinciale des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.



Cette conférence, organisée en partenariat avec l’Institut spécialisé de technologie appliquée (ISTA) de Sidi Ifni à l’occasion de la commémoration du 81ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, a été l'occasion de mettre en relief les dimensions historiques et les valeurs patriotiques ayant présidé à cette initiative, qui incarnait la forte symbiose entre le trône et le peuple dans la défense des valeurs sacrées et des constantes nationales.



Le délégué provincial des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mokhtar Idrissi, a indiqué que cet anniversaire constitue un évènement historique de grande importance dans la lutte nationale pour la liberté et l’indépendance et marquait l’aboutissement de plusieurs moments phares de la lutte nationale, notamment la résistance au Dahir berbère du 16 mai 1930, la présentation des revendications de réforme par le peuple marocain en 1934 et 1936.



M. Idrissi a souligné que ce Manifeste, dans son contexte historique et les circonstances qui l’ont engendré, représentait une véritable révolution, témoignant de la prise de conscience des Marocains et de leur détermination à défendre leurs intérêts sans céder face à la volonté coloniale.



De son côté, le directeur de l’ISTA, Hafid Oumessaoud, a salué l’organisation de cette conférence dans un cadre pédagogique, le rôle des formateurs et des cadres pédagogiques étant également d’inculquer aux apprenants les bases du patriotisme authentique et de les sensibiliser aux sacrifices consentis par leurs ancêtres pour l’indépendance.



L'accent a été mis également lors de cette rencontre sur le contexte historique de la présentation du Manifeste et sur l’implication des populations des provinces du sud dans la mobilisation nationale contre le colonialisme, à l’instar de leurs compatriotes du nord et du centre du Royaume.