Les deux Chefs d’Etat se sont félicités de l’évolution positive que connaît le partenariat maroco-mauritanien dans tous les domaines

23/12/2024

Voici un communiqué du Cabinet Royal :



"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu ce jour (Samedi) au Palais Royal à Casablanca, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des relations solides de confiance et de coopération liant les deux pays et des liens de fraternité sincère unissant les deux peuples frères.



Lors de cette rencontre, les deux Chefs d’Etat se sont félicités de l’évolution positive que connaît le partenariat maroco-mauritanien dans tous les domaines.



Ils ont aussi affirmé leur détermination à développer des projets stratégiques pour la liaison entre les deux pays voisins, et à coordonner leurs contributions dans le cadre des Initiatives Royales en Afrique, particulièrement le gazoduc Africain-Atlantique et l’Initiative visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique.



A son arrivée au Palais Royal, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs avant d’être convié à la traditionnelle cérémonie d’offrande de lait et de dattes".