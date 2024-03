Les dernières précipitations auront un impact positif sur les cultures d'automne dans la région de Fès-Meknès

19/03/2024

Les précipitations enregistrées dernièrement auront un impact positif sur les grandes cultures d'automne au niveau de la région de Fès-Meknès, selon la Direction régionale de l'agriculture (DRA).



Ces pluies, qui interviennent après de longs mois marqués par la rareté des précipitations, vont également favoriser les grandes cultures du printemps avec un effet favorable sur les parcours, l’élevage et la réalimentation de la nappe phréatique.



S'agissant du programme d’assolement des cultures d’automne, la DRA de Fès-Meknès fait état de la réalisation de 656.860 ha en céréales d'automne dont 163.750 ha de blé dur et 314.320 ha de blé tendre.



La superficie cultivée en légumineuses alimentaires s'est établie, elle, à 88.892 ha dominés par la culture de la fève avec 66.585 ha, tandis que les cultures fourragères se sont étalées sur 94.655 ha dont 14.050 ha en irrigué.

Le programme des oléagineux d’automne, une culture en pleine expansion au niveau de la région, a permis au titre de cette saison d'atteindre 3.000 ha.



Concernant les semences, les disponibilités au niveau de la région de Fès-Meknès au niveau des centres SONACOS Fès et Meknès et autres sociétés grainières au 22 octobre 2023 étaient de 312.341 quintaux (Qx), dont 246.422 de blé tendre et 40.443 qx de blé dur.



L'approvisionnement en semences certifiés a concerné les différents Centres de conseil agricole de la région de Fès-Meknès, outre les vendeurs privés pour rapprocher les intrants agricoles des agriculteurs. Cette stratégie a permis, selon la DRA, d’atteindre des niveaux "intéressants" des ventes globales de toutes les espèces.



Concernant les réalisations en matière de cultures maraîchères d’automne (2023-2024), la superficie totale réalisée est de 7232 ha dont 5408 ha irriguée et 1823 ha bour. Cette superficie est dominée par les cultures maraîchères caractéristiques de la région, à savoir l’ail, l’oignon et la pomme de terre.



La reprise des pluies, au cours du mois de mars, a enregistré au niveau de la région une pluviométrie moyenne de 43,6mm à la date du 11 mars avec un cumul pluviométrique au niveau de la région d'environ 251,49 mm.

La même source évoque, par ailleurs, un déficit pluviométrique de 11% par rapport à l’année précédente, et de 27% par rapport à une année normale (340,5mm à la même période).