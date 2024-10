Les demandes de congé paternité ont augmenté en Espagne durant le Mondial-2022

07/10/2024

Le nombre d'hommes ayant pris un congé paternité en Espagne a augmenté pendant la Coupe du monde de football 2022, selon une étude publiée jeudi, qui suggère que le fait de pouvoir regarder les matches a pesé dans leur décision.



Selon un document de travail de la Barcelona School of Economics, reprenant des données de la sécurité sociale espagnole, "un excédent quotidien de plus de 1.000 hommes en congé paternité" a été enregistré durant ce Mondial, organisé du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.



Pendant cette période, il n'y a pas eu en revanche d'augmentation comparable pour les demandes de congé maternité, précise cette étude, intitulée "L'emploi du temps des pères pendant le congé paternité: garde d'enfants ou loisirs?".

Les prises de congé paternité chez les travailleurs indépendants, réputés pour avoir des horaires plus flexibles, n'ont pas augmenté elles non plus.



"Nous interprétons ces résultats comme une preuve directe que des pères (du moins une partie d'entre eux) ont profité de leurs périodes de congé pour des activités qui ne sont pas liées à la garde des enfants", assure ce document, rédigé par trois économistes.



"Cela pourrait signifier que ce type d'avantage n'est que partiellement efficace pour lutter contre les déséquilibres de genre" et suggère "que d'autres politiques pourraient être nécessaires pour augmenter de façon efficace la contribution des hommes à la garde des enfants", conclut-il.



En Espagne, les pères comme les mères ont droit depuis 2021 à 16 semaines de congés payés à la naissance de leur enfant. Ces congés peuvent être pris d'un bloc, ou en plusieurs fois au cours des 12 premiers mois de la vie de l'enfant.



Le football est un sport extrêmement populaire en Espagne, qui compte pas moins de quatre quotidiens nationaux consacrés au sport (en grande majorité au football). En 2022, la Coupe du monde avait été l'un des événements les plus suivis à la télévision dans le pays.