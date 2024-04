Les défis et perspectives du numérique dans le domaine médical en débat à Rabat

26/04/2024

Les défis et perspectives du numérique dans le domaine médical ont été au menu d'un séminaire organisé, jeudi au siège du Conseil national de l’Ordre des médecins à Rabat, avec pour objectif d’initier les médecins à la révolution numérique en santé et d'accompagner la refonte du système sanitaire national.

Initié par un groupe de médecins sous l’égide du Conseil national de l’Ordre des médecins, ce séminaire, placé sous le thème "Les médecins face aux défis et perspectives du numérique", vise, entre autres, à informer, à sensibiliser et à former les médecins pour apporter leur contribution aux efforts menés pour la numérisation du système de la santé dans le Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, Amal Bourquia, néphrologue et experte en éthique et communication médicales, a indiqué que les médecins sont les piliers de cette transformation digitale du système de la santé, à la faveur de l'utilisation des objets connectés et de la télémédecine pour l'amélioration de la santé des patients.

Mettant en avant l'importance de la protection des données de santé de tout dossier médical numérisé et du respect des règles déontologiques en la matière, Mme Bourquia a émis le souhait de voir d'autres formations réalisées en faveur des médecins.

De son côté, Najib Amghar, professeur en néphrologie et transplantation d'organes, a souligné que la télémédecine est une technique complémentaire de la médecine en présentiel dont les avantages ne sont plus à démontrer, notamment dans les zones enclavées.

La pratique de la télémédecine nécessite de renforcer la réglementation, a précisé M. Amghar, également secrétaire général du Conseil national de l’Ordre des médecins, mettant en exergue l'apport du ministère de tutelle et de l’Ordre des médecins à ce sujet.

Pour sa part, Mohamed Amine Lemfedli, fondateur d'un cabinet spécialisé en systèmes d’information, a assuré que le passage vers la santé numérique dans le but d’optimiser et d'améliorer l'accès aux soins, comprend des risques qui peuvent impacter directement ou indirectement la vie privée des patients et leurs données de santé.



"Il va falloir identifier les risques pouvant impacter les données de santé pour mieux protéger le patient et se conformer aux lois et réglementations nationales et internationales, qui encadrent la protection des données digitalisées et physiques", a-t-il ajouté.



Ce séminaire a permis aux participants de mener une réflexion approfondie autour de plusieurs thématiques : "L'initiation des médecins à la révolution numérique en santé", "La transformation digitale de la santé: entre défis et opportunités", "La télémédecine et le télé-soin", "L’IA: quel impact sur les soins de santé ?", "L'utilisation des applications mobiles dans le suivi des maladies chroniques" ou encore "les principes de base de la sécurité des données en santé numérique".