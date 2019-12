Les défis du développement au centre du deuxième forum de la langue arabe

27/12/2019 Libé



Le deuxième forum de la langue arabe organisé par l'arrondissement de Agdal-Riad en partenariat avec la coalition nationale pour la langue arabe a été lancé jeudi à Rabat, sous le thème "la langue arabe et les défis du développement". Ce forum dont l'invité d'honneur est la République arabe d'Égypte se veut une occasion de rendre hommage à la langue arabe, à l'occasion de sa journée internationale, célébrée le 18 décembre, et date à laquelle l'Assemblée générale des nations unies a adopté, en 1973, l'arabe en tant que sixième langue officielle de l'Organisation. "La célébration de la langue arabe a commencé dès 2012, année au cours de laquelle il a été décidé de choisir le 18 décembre pour célébrer l'anniversaire de la décision de l'ONU", a indiqué Fouad Bouali, président de la Coalition dans une allocution prononcée en son nom, notant que c’est sous proposition du Maroc et de l’Arabie Saoudite que l’Assemblée générale a pris sa décision. La journée de célébration de la langue arabe est une occasion aussi de réfléchir à l'avenir linguistique et identitaire de l'arabe, selon un modèle qui préserve les valeurs de cohésion nationale et de cohésion sociale et nationale, a-t-il dit, ajoutant que la défense de la langue arabe est avant tout une défense de la patrie et du droit à l'avenir. "Personne ne doit contester la relation entre la langue et le développement, a t-il affirmé soulignant que la consolidation des valeurs du développement ne peut avoir lieu que par le biais de la langue, qui constitue un pilier du développement.

De son côté, la présidente de l’arrondissement de Agdal-Riyad, Badiaa Bennani, a relevé que le but de l'organisation de ce forum est de susciter de l'intérêt pour la langue arabe, contribuer à la sensibilisation face à ses nouveaux défis et de susciter la mobilisation des enfants et des jeunes.

Pour sa part, l’ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Achraf Ibrahim, s’est dit ravi que son pays soit l’invité d’honneur de ce deuxième forum, indiquant que la Journée internationale de la langue arabe a pour mission d'attirer l'attention du monde entier sur une des langues les plus influentes dans l’histoire de la civilisation humaine.

Le programme de cette manifestation comprend un hommage à des organisations arabes et nationales ainsi qu’à des acteurs de la société civile, qui ont marqué la scène culturelle, ainsi que l'organisation d'expositions artistiques, d'ateliers de calligraphie arabe et de séminaires.