Les déchets aquatiques proviennent à 80% de l’intérieur des terres

Nour-Eddine Sallouk, président de Surfrider Foundation Maroc

19/08/2021

“La mer. Qu'on voit danser. Le long des golfes clairs. A des reflets d'argent. La mer…” Julio Iglesias ne s’est pas trompé sur le caractère onirique et magnifique des océans du monde entier. Bercé par la Méditerranée au Nord et l’Atlantique au Sud, le Maroc jouit d’une position géographique et d’un littoral sans égal. 3500 km de côtes maritimes d’une rare beauté par endroits, mais malmenée, quasiment partout.

Entre le dragage de sable à n’en plus finir et l’absence d’une conscience civique et écologique au sein de la population, les plages du Royaume souffrent d’une désinvolture commune et généralisée, surtout quand il s’agit de préserver la nature. La pollution maritime en est la preuve. Certes, si l’on en croit le département de l'Environnement dans son rapport sur les eaux de baignade des plages pour l'année 2021, le nombre de déchets collectés au niveau de chaque plage a diminué en 2020 par rapport aux années précédentes. Mais il n’en reste pas moins élevé.

Sur le banc des accusés “les déchets en plastique/polystyrène qui représentent 86,3% de la totalité des déchets marins au niveau national”, a révélé le département de l'Environnement. Et ce n’est pas tout “Depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19, l'Océan fait face à une nouvelle pollution : les déchets liés aux équipements de protection contre le coronavirus”, s'inquiète Surfrider Foundation Maroc. Et pour cause, d’après l’ONG qui a pour vocation de protéger l’océan et le littoral, “les masques chirurgicaux ne sont pas biodégradables. Jetés à terre, ils terminent leur parcours dans les océans en polluant l'eau et deviennent un véritable danger pour la faune marine qui peut soit s'empêtrer dans les élastiques ou même les confondre avec des méduses et les ingérer”.

Un crime contre la nature, perpétré à tout bout de champ sans aucune remontrance, et contre lequel Surfrider Foundation Maroc n’est pas restée insensible. Créée en 2010 à Agadir, l’association marocaine multiplie les actions de sensibilisation en collaboration avec des organismes étatiques et privés ou de simples bénévoles. Des initiatives audacieuses qui commencent à porter leurs fruits, comme nous l’explique, dans l’interview qui suit, Nour-Eddine Sallouk, président de Surfrider Foundation Maroc.

Libé : Quels sont les dangers imminents qui guettent les côtes marocaines ?

Nour-Eddine Sallouk : Nous sommes en été, le premier danger est le flot très important de déchets apporté par la fréquentation de nos plages. Les communes rurales ont du mal à faire face à cette problématique. La loi 11-03 relative à la protection et la mise en valeur de l’environnement contient des règles notamment sur la protection de l’environnement contre toutes formes de pollution mais bien souvent le manque de moyens ne permet pas de la faire appliquer.



SFM apporte à la fois un soutien au niveau de la collecte des déchets mais aussi et surtout une sensibilisation qui est notre mission première : informer pour changer les comportements.



Le second danger est celui de l’urbanisation galopante des côtes marocaines. Le Maroc compte environ 3500km de littoral avec des endroits merveilleux. Ces derniers représentent des opportunités immobilières, touristiques et donc économiques importantes. Depuis 2015, a été promulguée la loi 81-12 relative au littoral au Maroc et c’est une avancée notable pour la protection du littoral avec notamment une zone inconstructible de 100m. Malheureusement cette loi n’est pas toujours respectée.



Un troisième danger est celui de l’érosion et du risque d’inondation dû au réchauffement climatique. Récemment, la Banque mondiale a réalisé avec des experts une étude qui démontre que d’ici 2030, 42% du littoral marocain sera en danger.



D’après vos réseaux sociaux, vous êtes particulièrement occupés en cette saison estivale, notamment à travers des activités de sensibilisation à la pollution maritime.

En effet, nous avons actuellement trois opérations estivales qui se déroulent sur les côtes de la région de Souss-Massa et nous sommes bien occupés. Afin de réaliser au mieux ces opérations, nous avons recruté puis formé de jeunes responsables plage que nous avons ensuite répartis sur ces différentes actions.



A commencer par l’opération « J’aime ma plage »

La dixième édition de l’opération « J’aime ma plage » qui concerne 5 plages au nord d’Agadir en partenariat avec un grand acteur économique et Magval partners a lieu jusqu’au 30 août. Vingt jeunes responsables plage sont répartis sur les plages de Madraba, Km25, Imi Ouaddar, Agrhoud I et Agrhoud II. 120 poubelles ont été installées sur l’ensemble de ces plages. L’objectif principal de cette opération est de sensibiliser les estivants à la réduction des déchets et à la protection de l’océan. Les RP collectent quotidiennement le matin les déchets retrouvés sur les plages et sensibilisent les estivants l’après-midi.



A titre d’exemple, l’année dernière, pour la 9ème édition, nous avons sensibilisé plus de 35.000 personnes et récolté 78 tonnes de déchets. Grâce à notre partenaire Magval Partners, 9% de ces déchets ont été recyclés. Cette année et à ce jour, du 8 juillet au 6 août, en 22 jours d’opération, c’est plus de 37 tonnes qui ont été collectées. Nous attendons la fin de l’opération pour préparer notre bilan.



Vous collaborez également avec la Société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout

Nous sommes présents aussi sur la plage de Taghazout en partenariat avec la SAPST (Société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout) qui a fait appel à Surfrider Foundation Maroc pour la première fois cet été. Deux tentes de sensibilisation sont installées devant le Radisson Blu et le Tawenza Square, sur la plage de Taghazout Bay. Une équipe Surfrider Foundation Maroc, composée de sept animateurs, va à la rencontre du grand public pour l’inciter à protéger les plages et l’océan et organise des jeux portés sur le thème de l’environnement (déchets, eau, biodiversité) afin d’éveiller la conscience écologique des plus jeunes. Cette opération se déroule chaque samedi, dimanche et mercredi, jusqu’au 29 août.



Surfrider Foundation Maroc est aussi présente au sud d’Agadir, sur la plage de Tifnit avec la première édition de «Ensemble, protégeons l’océan» en partenariat avec l’entreprise de conserverie Belma, au travers de sa marque Connétable et avec le soutien de la commune rurale de Sidi Bibi.



Chaque dimanche du 25 juillet au 29 août 2021, deux responsables plage représentent l’Association Surfrider Foundation Maroc sur cette plage. Leurs missions consistent à sensibiliser les locaux et les estivants à la problématique des déchets aquatiques, à les inciter à adopter les bons écogestes ainsi qu’à assurer la propreté de la plage. Nous étions aussi présents sur le Green Challenge, au début du mois de juillet où nous avons organisé un défi de collecte de mégots.