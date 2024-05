Les débats se corsent en Premier League

Le trône, l'Europe et le maintien

03/05/2024

A trois journées du terme, le championnat d'Angleterre est traversé par plusieurs luttes à suspense, entre le duel Arsenal/Manchester City pour le titre, la bataille pour les places européennes et la mission maintien, avec Burnley en mission délicate mais pas impossible.



Le leader Arsenal (1er, 80 pts) lorgne sur un premier titre de champion depuis 2004, avec des derniers adversaires dans ses cordes: Bournemouth, Manchester United et Everton.



Les Londoniens, même avec la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat, sentent néanmoins dans leur nuque le souffle de Manchester City (2e, 79 points), le triple tenant du titre qui dispose d'une cartouche supplémentaire: un match en retard à Tottenham, le 14 mai.



L'équipe de Pep Guardiola n'a plus perdu depuis cinq mois en Premier League, l'infirmerie est quasiment vide (à l'exception du gardien Ederson) et son calendrier, plutôt aisé avec Wolverhampton, Fulham puis West Ham pour finir, à domicile.



Le mois d'avril a en revanche été fatal aux ambitions de Liverpool (3e, 75 pts), vainqueur d'un seul de ses cinq derniers matches. Les "Reds" sont toutefois quasiment assurés de finir sur le podium.



Aston Villa (4e, 67 pts) tient la corde pour accrocher la quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, une performance de haute volée pour une équipe proche de la zone de relégation à l'arrivée d'Unai Emery, en novembre 2022 à la place de Steven Gerrard.

Seul Tottenham (5e, 60 pts), avec un match en retard, peut encore empêcher le club de Birmingham de retrouver l'élite du football européen, plus de quarante ans après sa dernière apparition (Coupe des clubs champions en 1982-1983).



Les "Spurs" devront miser sur un essoufflement de Villa, encore engagé en Ligue Europa Conférence, et réaliser un sans faute contre Liverpool, Burnley, Manchester City et Sheffield United.

S'il finissait cinquième, Tottenham accrocherait la Ligue Europa en lot de consolation pour la saison prochaine.



Manchester United dispose de deux leviers pour y accéder également: en gagnant la finale de la Coupe d'Angleterre, le 25 mai contre Manchester City, ou en conservant son actuelle sixième place, en cas de défaite.



Avec 54 points, les "Red Devils" disposent cependant d'un matelas peu épais devant Newcastle (7e, 53 pts) et Chelsea (8e, 51 pts).



En fonction du résultat de la finale de "Cup", le sixième ou le septième sera qualifié pour la Ligue Europa Conférence.

Avec Sheffield United (20e, 16 pts) déjà relégué, trois concurrents sont à la lutte pour éviter de finir aux deux autres places synonymes de descente en Championship, la deuxième division anglaise.



Burnley (19e, 24 pts) et Luton (18e, 25 pts), promus l'été dernier dans l'élite, se trouvent dans la zone rouge après 35 matches, mais à portée de tir du premier non relégable, Nottingham Forest (17e, 26 pts).



Des trois, c'est peut-être Burnley qui a le calendrier le plus relevé avec, d'ici la fin de saison, les réceptions de Newcastle et Nottingham, et au milieu un déplacement périlleux à Tottenham.



Maintenir les "Clarets" en Premier League surpasserait, dans son livre d'or, le titre obtenu en Championship la saison dernière, a affirmé l'entraîneur Vincent Kompany. "C'est plus dur, c'est plus difficile et c'est moins probable. Je pense que le succès après la souffrance ou la tristesse est encore meilleur".



L'extra-sportif pourrait aussi avoir un rôle à jouer dans la mesure où Nottingham a fait appel du retrait de quatre points infligé en mars pour une infraction constatée aux règles financières de la Premier League. La décision est attendue avant l'épilogue du championnat.