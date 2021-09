Les dates des examens désormais arrêtées

23/09/2021

Publication de la décision ministérielle actualisée relative à l'organisation de l’ année scolaire 2021-2022

Le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a publié la décision ministérielle actualisée relative à l’organisation de l’année scolaire 2021-2022 pour l’enseignement préscolaire, les filières primaire, secondaire-collégiale et secondaire-qualifiante et les classes préparatoires au diplôme de technicien supérieur. La publication de cette décision organique actualisée intervient suite à la décision du ministère de reporter le démarrage effectif des cours au titre de l’année scolaire 2021-2022 au vendredi 1er octobre 2021, afin d’assurer l’accès total de l’ensemble des apprenants, tous niveaux confondus, aux séances d’étude prévues, y compris celles des activités de la vie scolaire et aux temps d’apprentissage et de formation pédagogique, dans des conditions garantissant la sécurité de la communauté scolaire et ce, conformément à des conditions et critères répondant aux mesures de prévention sanitaire décidées par les autorités locales. Selon un communiqué du ministère, les dispositions de ce programme scolaire mis à jour d’organisation de l’année scolaire 2021-2022, qui abroge la décision ministérielle d’organisation de l’année scolaire 2021-2022, publiée le 21 juin 2021, sous le numéro 076.21, sont disponibles sur le portail électronique du ministère (www.men.gov.ma). Les cours vont démarrer, effectivement, le vendredi 1er octobre 2021, pour le préscolaire, les trois filières d’enseignement (primaire, secondaire-collégiale et secondaire-qualifiant) et les classes préparatoires au diplôme de technicien supérieur, et le lundi 4 octobre 2021 pour les classes d’éducation non formelle. Il a été décidé, selon le ministère, de consacrer les premiers cours, durant la période entre le 1er et le 9 octobre, à l’identification des acquis et aux activités de révision et de consolidation, tout en évoquant le bilan des apprentissages des élèves au titre de l’année scolaire 2020-2021. L’exécution du programme scolaire annuel débutera le 11 octobre 2021, tout en poursuivant le redressement des acquis et le traitement des échecs, à travers la programmation de séances de soutien pédagogique pour les élèves. Le ministère ajoute que dans un souci d’assurer le temps scolaire et de garantir l’accomplissement des programmes scolaires pour toutes les filières d’enseignement, plusieurs mesures pédagogiques ont été prises pour l’organisation de l’année scolaire 2021-2022, portant essentiellement sur la modification des vacances scolaires et leur calendrier et l’extension de l’année scolaire 2021-2022 jusqu’au mois de juillet 2022. Ces mesures concernent l’adaptation du calendrier des contrôles continus de classe et normalisés et des examens normalisés pour le primaire, le secondaire-collégial et le secondaire qualifiant, à la nouvelle organisation de l’année scolaire actuelle, indique le communiqué, ajoutant que l’examen provincial normalisé de la 6è année du primaire aura lieu le 7 juillet 2022, alors que l’examen régional normalisé de la 3è année du secondaire-collégial sera tenu les 6 et 7 juillet 2022. Les épreuves de la session ordinaire de l’examen national normalisé du baccalauréat 2022 pour les pôles scientifique, technique et professionnel, auront lieu du 20 au 22 juin 2022, alors que pour le pôle littérature et enseignement originel, elles auront lieu les 23 et 24 juin 2022. Les rattrapages, eux, sont prévus du 15 au 19 juillet 2022. De même, un calendrier, détaillé des épreuves de contrôle continu de classe et normalisé a été élaboré pour l’ensemble des niveaux, en prenant en considération les nouveautés des deux notes ministérielles n° x 21 080 et x21081 relatives à l’encadrement du déroulement du contrôle continu.