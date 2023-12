Les dates des éditions 2024 des Festivals Jazzablanca, Casa Anfa Latina et Tanjazz dévoilées

Les organisateurs des Festivals Jazzablanca, Casa Anfa Latina et Tanjazz ont dévoilé jeudi les dates d'organisation des éditions 2024 de ces événements.



Ainsi, la 17ème édition du Festival Jazzablanca se tiendra du 6 au 8 juin à Anfa Park et à la place des Nations unies à Casablanca, indique un communiqué des organisateurs, précisant que des immersions musicales, découvertes, têtes d'affiche internationales et une ambiance unique seront au menu.



Par ailleurs, les amoureux des cultures latines auront rendez-vous avec la deuxième édition du Festival Casa Anfa Latina, prévue les 21 et 22 juin à Anfa Park, qui promet une riche programmation, ajoute la même source.



Quant à elle, la 22ème édition du Festival Tanjazz, reportée suite à la tragédie du séisme d'Al Haouz en septembre dernier, se tiendra du 20 au 22 septembre au Palais des institutions italiennes de la ville du Détroit, font savoir les organisateurs, notant que cette édition apportera plus de nouveautés et offrira une programmation qui navigue entre différentes ambiances, époques et styles.