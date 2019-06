Les danses et musiques traditionnelles de l'Inde s'invitent à Chellah

29/06/2019

Les rythmes et danses classiques puisés dans la pure tradition de l'Inde se sont invités, mercredi soir lors d'un spectacle inédit signé Sharmila Sharma, au site historique de Chellah, dans le cadre de la 18ème édition du festival Mawazine-Rythmes du monde. L'inégalable Sharmila Sharma, soutenue par de talentueux musiciens créatifs, a offert au public de Chellah un spectacle de danse et de chant des plus féeriques, l'emportant dans un voyage hypnotique au cœur de l'Inde et de sa culture.

Avant de se lancer dans des chorégraphies gracieuses et complexes nécessitant une rigueur technique sans faille, la danseuse indienne, Sharmila Sharma vêtue d'une robe traditionnelle aux soieries flamboyantes, à laisser la place à Madhubanti Sakar, chanteuse du groupe, pour asseoir les bases de ce spectacle fascinant en proposant une définition du kathak, une danse qui reprend les récits légendaires de l'Inde. Après chaque prestation kathak, l'artiste indienne communiquait avec les musiciens du groupe grâce à des rythmes qu'elle reprenait sous forme de mélodies.

De leur côté, les membres du collectif "Sharmila Sharma" n'ont pas démérité et ont produit une musique combinant différents rythmes du patrimoine musical indien. Célébrant la diversité de la culture indienne, les cinq membres du groupe étaient en parfaite harmonie et n'ont cessé d'émerveiller l'audience par leur interprétation des plus belles chansons et danses kathak.

A la fin de ce spectacle, le groupe "Sharmila Sharma" a remercié le public de Chellah pour son accueil chaleureux et son interaction tout au long du spectacle qui reflète l'expérience riche et le parcours inédit de ce collectif. Née à Jaipur, Sharmila Sharma a entamé une carrière de danseuse professionnelle dès son jeune âge.

Cette artiste est reconnue mondialement pour ses qualités de danseuse et de chorégraphe de kathak et a participé à de nombreux événements internationaux aux côtés de musiciens de renom. Son groupe est formé de quatre musiciens, la chanteuse Madhubanti Sakar, le tabliste Prabhu Edouard, le flûtiste Henri Tournier et le sitariste Michel Guay.