Les cultures urbaines en fête à Meknès

Une manifestation de référence en matière de culture hip-hop

09/09/2019 A.A

La 16ème édition du Festival international des cultures urbaines "Freestyle Maroc Urban Dance" s’est ouverte, vendredi soir à Meknès, avec la participation d'artistes et d'athlètes marocains et étrangers. A l’ouverture de cette manifestation culturelle, artistique et sportive, qui se poursuivra jusqu'au 19 septembre, le président de l'Association Espoir Jeunesse Maroc, partie organisatrice, Amine Wakrim, a souligné l’importance de ce festival, devenu au cours des dernières années, le rendez-vous annuel des jeunes épris de culture hip- hop, d’arts urbains et de danse urbaine au niveau national.

M. Wakrim a indiqué que ce festival se distingue par le fait qu’il constitue un espace pour la formation, la compétition et l’action sociale ainsi que pour la promotion des arts urbains, ajoutant que le but principal du festival est la création d’une plateforme pour permettre aux jeunes de s’exprimer.

Quelque 700 artistes et athlètes marocains et étrangers issus d’une dizaine de pays prennent part à cette manifestation artistique et sportive, initiée en partenariat avec la commune urbaine de Meknès, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine des sports aérobics, fitness, hip-hop et disciplines assimilées. Au cours de ce festival, qui constitue un événement unique en son genre, les participants s’affronteront, selon les organisateurs, dans plus de 18 compétitions d’arts et sports urbains notamment la danse hip-hop, Break Dance, l’electro dance, le Polling, la house dance, le rap, le Djing, le X-Games, le graffiti et le Parkour.

L’ouverture de cette 16ème édition, qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la préfecture de Meknès, a été rehaussée par les prestations présentées sur scène par des jeunes dans les arts du hip-hop, du Break Dance et du graffiti. A l’instar des précédentes éditions, les organisateurs prévoient un programme spécial en faveur de plusieurs centaines de jeunes et enfants défavorisés issus de quartiers de la ville de Meknès et sa région. Figurent également au menu de cette manifestation des sessions de formation, des ateliers de danse, des compétitions en différents arts et sports urbains, des spectacles de rue et des soirées artistiques. Ces activités sont encadrées par des experts marocains et étrangers.

Créé en 2005, le Festival international des arts urbains "Freestyle Maroc Urban Dance" est la manifestation de référence au Maroc en matière de culture hip-hop, d’arts urbains en général et de danse urbaine, en particulier, soulignent les organisateurs. Cet événement a acquis, précise-t-on, une dimension internationale avec la participation d’une centaine d’artistes et d’athlètes venant d’une dizaine de pays (France, Espagne, Belgique, Allemagne, Hollande, Angleterre, Portugal, Russie, USA, Algérie, Tunisie, Sénégal, Congo).