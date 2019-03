“Les cultures populaires : identité et tolérance’’, thème du 12ème Salon du livre usagé

13/03/2019

La 12è édition du Salon du livre usagé sera organisée, du 1er au 30 avril prochain, à Casablanca, sous le thème : ‘’Les cultures populaires : identité et tolérance’’. Cet événement culturel est devenu un rendez-vous incontournable pour les intellectuels, les lecteurs et autres parties intéressées par le livre usagé, qui, durant un mois, animeront ce Salon à travers une série d’expositions, de conférences, de rencontres et d’initiatives visant à encourager la lecture, indique l'Association des bouquinistes de Casablanca, organisatrice de cet événement culturel.

L'Association annoncent qu'outre la présence d’un grand nombre d’intellectuels et penseurs, plusieurs programmes de communication sont concoctés à cette occasion, destinés principalement aux médias et aux organisations culturelles et de la société civile.

Selon les organisateurs, une proposition de création d'un ‘’Village du livre’’ est à l'ordre du jour de cette édition, ayant pour objectif de rassembler les bouquinistes de différentes villes du Royaume en vue de faire de cet espace un attrait culturel, social et touristique. Ce carrefour est de nature à renforcer les structures culturelles existantes et à introduire le livre dans la vie quotidienne des populations de ces villes, ont-ils indiqué.

Outre l’objectif d'une participation massive de bouquinistes en provenance des différentes régions du Maroc, les organisateurs tenteront de convaincre les partenaires du Salon de la nécessité de son ouverture à l’international notamment vers le monde arabe.