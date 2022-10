Les confessions de Jenifer

14/10/2022

Le 15 novembre prochain, Jenifer fêtera ses quarante ans. Révélée à l’âge de 19 ans à peine dans la Star Academy, la chanteuse a grandi et évolué sous le regard du public. De jeune femme à maman… Vingt ans qu’elle a noué une relation particulière avec ses fans et qu’elle reste une figure emblématique de la chanson française. En cet automne 2022, Jenifer revient avec un neuvième album intitulé N°9, dont le single Sauve qui aime a déjà été dévoilé. Elle accorde une longue interview à Marie France et aborde des sujets personnels, à l’instar de ses enfants et du temps qui passe.



À l’aube de ses quarante ans, elle confie : «Je me sens bien dans mon âge, je me connais mieux, je m'assume davantage. Je suis moins dans la séduction, plus dans l'acceptation, des rides sur mon visage, de mon corps qui vieillit. Je suis devenue indulgente avec mon image dans le miroir. Je reste coquette, mais j'éprouve un sentiment de sérénité.» La chanteuse a néanmoins conscience de ses habitudes aux effets néfastes sur elle : « Je fume des cigarettes, je ne suis pas du genre à me frustrer, mais je sais que le corps ne peut pas tout accepter. Par manque de discipline, j'abandonne au deuxième cours de gym... Pour aborder en forme mon premier Bercy, il va falloir que je me remette au sport ! ».



Si discrète sur sa vie de famille, Jenifer accepte de s’ouvrir à ce sujet. Elle souligne à quel point son mari et ses trois enfants, Aaron, Joseph et Juvanni sont sa force : « Mon plus bel accomplissement est d’avoir construit une famille ». Elle ajoute au sujet de son époux, Amboise Fieschi, dont l’union a été célébrée en août 2019 en Corse : « Le mariage s’est imposé comme une évidence. Je ne me sens pas enfermée dans une institution, j’ai trouvé chaussure à mon pied, je suis heureuse». Elle précise : «Mon socle, c'est eux, mais aussi l'éducation que m'ont donnée mes parents, une base solide sans laquelle je n'aurais pas pu assumer la notoriété».



Enfin, Jenifer rappelle qu’elle mène une vie faite de valeurs essentielles lorsqu’elle est loin du strass et des paillettes : « Mon équilibre réside dans les plaisirs simples : marcher pieds nus, plonger mes mains dans la terre, m'occuper de mes plantes. D'ailleurs, si j'ai quitté Paris, c'était par besoin de renouer avec la nature et mon Sud natal». Elle fait une distinction entre sa vie publique et sa vie privée: «Professionnellement, je partage avec cœur, je donne beaucoup, je me raconte énormément dans mes paroles, mais je ne poserai jamais en couverture d'un magazine avec mes garçons. Je suis une mère louve qui les protège. Je n'ai pas fait carrière par goût de l'extraordinaire, je suis une fille normale, sans filtre, casanière, voire farouche ».



La chanteuse est reconnaissante de pouvoir vivre de sa passion dans de très bonnes conditions : «Je suis accomplie, plus libre que jamais, chanceuse et privilégiée de durer dans ce métier ».