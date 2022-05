Les conditions du “ come-back” d’Eva Mendes

20/05/2022

L’actrice américaine Eva Mendes va-t-elle sortir de sa longue pause, débutée en 2014 avec un dernier rôle dans le film Lost River de son mari Ryan Gosling ? Il semblerait, puisque l’actrice de Training Day et Very Bad Cops s’est exprimée sur le plateau de The View sur le sujet et a laissé entendre qu’un retour serait possible, mais à certaines conditions.



C’est ainsi lors d’une discussion présentée par Whoopi Goldberg que la question de son retour lui a été posée, et Eva Mendes n’a pas esquivé, bien au contraire. Après un hiatus de dix ans, si l’on considère son dernier premier rôle tenu dans Girls attitude : Modes d’emploi, la voila donc disposée à apparaître de nouveau sur grand écran.



Pendant cet éloignement des écrans, l’actrice aux origines cubaines n’a pas chômé. Elle est en effet aussi entrepreneuse, égérie et directrice créative d’une marque de maquillage. Mais surtout, elle est mère de deux filles, Esmeralda née en 2014 et Amada née en 2016. Et cette vie de famille est partie prenante dans les conditions de son retour.



J’ai une liste très courte de ce que je veux bien faire maintenant. Avant les enfants, j’étais prête pour tout et n’importe quoi, tant que c’était un projet cool. Mais aujourd’hui je ne ferai pas de trucs violents, je ne veux pas faire de sexualité, donc ça réduit la liste…



Mais j’aimerais revenir, dans quelque chose de sympa, de « clean »…



Sur la suggestion d’un projet Disney, formulée par Goldberg, Eva Mendes a répondu en riant « Voilà, Disney, c’est parfait ! »



Si l’on en croit la rumeur, on pourrait même la voir rapidement. Puisqu’est en effet évoqué son retour dans la franchise Fast & Furious, vingt ans après son apparition dans 2 Fast 2 Furious. Il est peut-être trop tard pour rejoindre la distribution de Fast X, actuellement en production, mais pour le film suivant, annoncé comme l’épisode final, il y a fort à parier qu’elle sera de la partie !