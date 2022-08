Les chiffres sont têtus: Les agences de l’infox des séparatistes et de la junte commanditaire ont tout faux

31/08/2022

Le Maroc n ’ est pas à citer parmi les routes migratoires maritimes les plus empruntées

“S’il y a trop d’entrées irrégulières des migrants en

Europe durant l’année 2022, c’est à cause du Maroc », c’est ce

que prétend une dépêche de la pseudoagence de presse dépendant des fantoches du polisario. En effet, ladite agence avance que le Maroc est un pays exportateur de la plupart des migrants

irréguliers via la route maritime occidentale.

En s’appuyant sur un rapport de Frontex (Agence européenne de

contrôle des frontières de l’espace Schengen), ladite agence a indiqué que 6.434 entrées irrégulières ont été enregistrées durant les sept premiers mois de l’année en cours et que la plupart des

migrants détectés sont en provenance du Maroc.

Toutefois, et en paraphrasant Coluche, « les statistiques, c'est comme le bikini : ça donne des idées mais ça cache

l’essentiel !». En effet, s’il y a une augmentation du nombre des entrées irrégulières en Europe au cours de cette année, les causes sont à chercher ailleurs et non pas du côté marocain.

En réalité, si Frontex indique, dans un communiqué publiant des données préliminaires, que le nombre des entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté de 82% entre janvier et mai

atteignant 86.420 en comparaison avec la même période de l'année dernière et qu’en mai, le nombre des entrées a augmenté de 75% sur un an à 23.500, les détails fournis par cette agence dévoilent d’autres faits.

Premier fait révélé est la baisse du nombre des entrées irrégulières enregistrées au niveau de la Méditerranée occidentale. En effet, le passage entre l’Espagne et le Maroc, via Gibraltar ou

non, est moins emprunté. 6.400 entrées clandestines ont été constatées sur la période, soit une baisse de 25% par rapport à 2021.

Deuxième fait, les hausses les plus importantes des entrées irrégulières ont été constatées au niveau de la Méditerranée orientale où le nombre de passages irréguliers a plus que quadruplé

depuis le début de l'année pour atteindre plus de 13.000, en hausse de 116% par rapport à l'année dernière. Sur la route frontalière terrestre orientale, Frontex a enregistré 2.923 passages irréguliers, soit 32% de moins que l'année dernière. Les principales nationalités sur cette route étaient constituées de ressortissants ukrainiens, irakiens et biélorusses.

La route de la Méditerranée centrale a enregistré un taux important de passage des migrants irréguliers puisqu’elle a été empruntée par plus de 16.000 migrants. Bien que les Tunisiens (30%) aient été la première nationalité enregistrée sur cette route en

juillet, les Egyptiens ont dans l'ensemble légèrement dépassé les Tunisiens en 2022. Le nombre d'Egyptiens détectés sur cette route est en augmentation; ils partent principalement de Libye et sont aidés par la contrebande criminelle. A rappeler que le 15 août dernier, plus de 650 migrants, dont des Egyptiens partis de Libye, ont été secourus ou interceptés par les autorités maritimes et militaires tunisiennes

alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée, selon des sources officielles.

Au total, 657 personnes parmi lesquelles une famille de Tunisiens avec femmes et enfants ont été sauvées ou empêchées de partir entre vendredi et lundi lors de 46 tentatives d’émigration

différentes.

A Chypre, les entrées irrégulières ont augmenté de 213% représentant deux passages illégaux sur trois sur cet itinéraire. La plupart des migrants étaient originaires du Nigeria, de Syrie et du

Congo. A noter également que plus de 40.000 entrées irrégulières, soit trois fois plus que lors de la même période de l'année dernière, ont été enregistrées via la route des Balkans empruntée principalement par des migrants syriens et afghans.

Cependant, le journal Le Monde considère que c’est l’Italie qui se positionne sur cette route centrale comme le principal pays «ligne de front». Selon toujours ce journal, de janvier à la première semaine d’août, 44.000 migrants et réfugiés provenant de la rive sud de

la Méditerranée ont débarqué dans la Péninsule, principalement sur l’île de Lampedusa, où le chef de la Ligue (parti d’extrême droite), Matteo Salvini, a relancé sa campagne hostile à l’immigration.

La courbe de ces arrivées accuse une hausse de 40% par rapport à la période correspondante de 2021, selon les chiffres compilés par le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) des Nations unies. « L’Italie absorbe ainsi près de 56% du flux global de migrants traversant la Méditerranée vers l’Europe. La proportion n’était que de 9,2% en 2019. La décrue qui avait suivi la crise migratoire du milieu des années 2010 est bel et bien terminée pour les Italiens. Le

nombre d’arrivées avait alors chuté de 181.436 en 2016 à un plancher de 11.500 en 2019, pour repartir à la hausse

en 2020 (36.435), puis 2021 (68.309) », précise le journal. Et d’expliquer que «la principale cause de cette reprise des

traversées est à trouver en Libye. Rome était parvenu à enrayer les flux migratoires grâce à des accords secrets conclus avec des milices de la Tripolitaine (Libye occidentale), plate-forme privilégiée d’embarquement vers l’Italie.

Les Européens avaient en outre débloqué des financements et livré du matériel au profit des garde-côtes libyens pour leur permettre d’intercepter ces départs, au prix de graves violations des

droits de l’Homme ».