Les championnats du Maroc de cyclisme sur route à Ifrane

27/06/2024

La Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) organisera, du 28 au 30 juin à Ifrane, les championnats du Maroc de cyclisme sur route.



Cette manifestation sportive, qui se tiendra sous l’égide de l’Union cycliste internationale (UCI), verra la participation de l’ensemble des associations affiliées à la Fédération, dans les catégories juniors (garçons et filles), moins de 23 ans (garçons et filles) et seniors (hommes et dames), indique la FRMC dans un communiqué.



L’édition 2023 du championnat du Maroc de cyclisme sur route avait été marquée par une participation record des associations sportives de cyclisme en plus de l’émergence de jeunes coureurs qui ont renforcé les rangs de l’équipe nationale, à l’instar d’Achraf Ed-Doghmi (Kawkab de Marrakech).



Outre Ed-Doghmi, qui a conservé l'année dernière son titre de champion du Maroc, Adil El Arbaoui et Chaimae Zekraoui avaient également remporté les médailles d’or dans les épreuves du contre-la-montre seniors.



Ci-après le programme de ce championnat :



Vendredi 28 juin (15h00):

Epreuve du contre-la-montre à Michlifen (aller-retour)

Seniors et U23 : 35 km Juniors :25 km

Seniors dames et U23 : 20 km

Juniors filles : 15 km



Samedi 29 juin (15h00): course en circuit fermé à Dayet Aoua

Seniors et juniors (filles) : 60 km



Dimanche 30 juin (10h00): course sur route entre Ifrane et El Hajeb (aller-retour)

Seniors et U23 : 169,8 km Juniors : 84,9 km