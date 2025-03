Les chaînes nationales dominent le prime time au 1er jour de la programmation spéciale Ramadan

06/03/2025

Des millions de téléspectateurs ont opté pour les programmes proposés par 2M le premier jour du mois de Ramadan, ce qui confirme, une fois de plus, sa vocation de média fédérateur, indique un communiqué de la chaîne.



En prime time, 2M a capté 36% des parts d'audience et 30% sur l'ensemble de la journée, fait savoir la même source, précisant que pendant la tranche Ftour, la chaîne a rassemblé son public autour de productions innovantes et divertissantes.



Ainsi, ils étaient plus de 12.235.000 téléspectateurs à avoir suivi la sitcom "Mabrouk Elina", la série "Addam Al Machrouk" a pour sa part attiré 10.536.000 téléspectateurs et "Charqui ou lgharbi" a capté 9.224.000 téléspectateurs, relève le communiqué, ajoutant qu'en deuxième partie de soirée, la série historique "Mesk Lille" a rassemblé plus de 7.250.000 téléspectateurs.



Par ailleurs, il faut souligner l’excellente performance de la série inédite "Tourate Al Maghrib", consacrée à la promotion et à la mise en valeur du patrimoine culturel, programmée chaque dimanche soir durant le mois sacré. Selon la chaîne, le premier numéro, célébrant la beauté et l’histoire du caftan marocain, a réuni pas moins de 4 millions de téléspectateurs devant leur petit écran.



L'engouement pour la grille ramadanesque de 2M s'est également confirmé sur le digital, avec un total de plus de 7,2 millions de vues sur les différentes plateformes sociales de 2M en 12 heures. Ces audiences viennent conforter les performances enregistrées à la télévision.

Les chaînes nationales 2M et SNRT ont, une nouvelle fois, affirmé leur leadership avec plus de 70% de parts d’audience en prime time.



Cet intérêt confirme la pertinence des choix des chaînes publiques, qui placent le meilleur de la production nationale au cœur de l’offre audiovisuelle publique, conclut le communiqué.

Bouillon de culture

Concert



Le théâtre Riad Sultan de Tanger abrite, le 8 mars, la deuxième édition du concert "Andalousies de Ramadan". Ce concert de musique andalouse sera interprété par l'orchestre Mohamed Larbi Temsamani, sous la direction de Mohamed Amina Akrami.

Cet orchestre, qui représente l'école tétouanie de musique andalouse, a participé à plusieurs festivités et événements culturels au Maroc, en France, en Angleterre, en Espagne et en Russie, ainsi que dans plusieurs pays arabes.



Convention



L’Institut français et l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger ont signé, récemment, une convention de partenariat portant sur les domaines éducatif et culturel.

Cette alliance vise, selon l’Institut français de Tanger, à renforcer les liens entre les deux institutions, en favorisant l’apprentissage et la certification en langue française et l’accompagnement à la mobilité étudiante.

La convention prévoit également l’organisation de formations innovantes en faveur des formateurs de part et d’autre et le développement d’activités culturelles et artistiques à Tanger.



Atelier



L’Institut Cervantes de Tétouan a organisé, mercredi, un atelier de recyclage des déchets du quotidien, notamment le carton et les bouteilles. Cet atelier, encadré par l’artiste mexicain Juan Pablo Chipe, vise à donner une autre vie aux déchets du quotidien en transformant ces matériaux en pièces originales d'usage quotidien et en œuvres d'art.

Juan Pablo Chipe est un artiste multidisciplinaire qui crée des oeuvres combinant des matériaux recyclables tels que le carton, le plastique, le papier, l’aluminium ou tout autre matériau. Son art est influencé par le pop art, le junk art, la publicité, la mode et le graphisme.