Les causes nationales dans la poésie du Malhoun au centre d'une conférence dans le cadre du Festival "Malhouniyat"

09/09/2025

Une conférence organisée en clôture de la 13ème édition du Festival international du Malhoun "Malhouniyat", tenue du 4 au 6 septembre à Azemmour, a été l'occasion de discuter de la thématique des "causes nationales dans la poésie du Malhoun".



Lors de cette rencontre, qui a connu la participation de chercheurs et de spécialistes de cet art ancestral, les discussions ont permis de mettre la lumière sur la poésie du Malhoun en tant que moyen d'expression des différentes émotions, mais aussi comme miroir des causes nationales, politiques et sociales.



Les intervenants à cette conférence, organisée dans la Maison du Malhoun à Azemmour, ont débattu de cette thématique sous ses différents aspects, en mettant l’accent sur la dimension artistique des poèmes du Malhoun, les thèmes diversifiés qu'ils abordent et leur rôle au service des constantes du Royaume.



A cette occasion, le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech, Abdeljalil Lkrifa, a souligné que le Malhoun constitue une partie intégrante de la mémoire du peuple marocain étant donné qu'il s'intéresse à son histoire, à sa culture et aux différents aspects de son quotidien.



Il a ajouté que la poésie du Malhoun représente une mémoire collective, et constitue une identité nationale par sa langue qui ne cesse de se renouveler, notant que, malgré la diversité de ses thèmes, la poésie du Malhoun a abordé les causes nationales dès le 17ème siècle.



Pour illustrer la richesse expressive du Malhoun, il a cité l’exemple des poèmes du "Harraz" qui recèlent en profondeur différentes préoccupations liées aux causes nationales.



Pour sa part, Abdelmajid Fnich, coordinateur général du comité chargé de l'élaboration de l’Anthologie du Malhoun relevant de l’Académie du Royaume du Maroc, a relevé que les textes poétiques du Malhoun abordent les questions de société sous toutes leurs formes (religieuses, politiques, sociales, relations humaines...).



Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que certains poèmes sont liés, depuis l’indépendance du Maroc, à des fêtes et événements nationaux tels que la Fête du Trône, la Fête de la Jeunesse, la Révolution du Roi et du Peuple, ainsi que certaines batailles historiques, en plus de l’Aïd Al-Mawlid Annabawi, le Ramadan, et d’autres célébrations religieuses.



Tenue sous le thème "Le patrimoine du Malhoun au service des constantes du Royaume", la 13ème édition du Festival international du Malhoun "Malhouniyat", a été organisée à l'initiative de l’Association provinciale des affaires culturelles d’El Jadida, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Conseil provincial d’El Jadida et la commune territoriale d’Azemmour, sous l'égide de la préfecture d’El Jadida.



Cet événement culturel a connu la participation de plusieurs artistes et musiciens, parmi lesquels Majda El Yahyaoui, Abdelatif Tissa, Moulay Abdellah Khay, Youssef Dahda, Mohamed Boukhlifi, Chaïmae Raddaf, Hajar Ezzahouri, Souhaila Sahraoui Zerhoun, Hamid Adhika et Amir Ali, en plus de la confrérie Aïssawa Qadiriya dirigée par Mohamed Zaki El Achmaoui et la confrérie Aïssawa dirigée par Haj Hassan Benkhama.