Les cartouches désespérément mouillées du polisario

21/05/2024

Alors que le représentant du Maroc auprès de l’ONU dénonçait, à Caracas, le terrorisme diplomatique du régime algérien exercé sur les délégations de pays soutenant la marocanité du Sahara, ce même régime algérien commanditait des attaques contre la ville de Smara.



Ce n’est, d’ailleurs, pas la première fois que les terroristes du polisario à la solde des caporaux algériens s’attaquent à cette paisible ville marocaine. Déjà en 2023, les miliciens du polisario exécutant les ordres venus d’Alger avaient, dans la nuit du 28 au 29 octobre, lancé des roquettes sur des quartiers résidentiels à Smara, les trois explosions enregistrées ayant fait un mort et trois blessés.



Depuis l’opération menée par les Forces Armées Royales, le 13 novembre 2020, pour sécuriser le poste frontière de Guerguarat, bloqué par les polisariens trois semaines plus tôt, ces derniers ont déclaré la fin du cessez-le-feu, instauré sous l’égide de l’Onu en septembre 1991, et vainement tenté, depuis lors, de relancer le conflit armé.



Lors de cette dernière attaque survenue dans la soirée du 18 mai courant, les projectiles sont tombés sur une zone inhabitée, située à 12 km de la ville. Ils n’ont pas fait de victimes.

Selon les observateurs, ces tirs, ayant ciblé la banlieue de la ville de Smara, constituent une tentative de détourner l’attention des séquestrés des camps de la honte qui ne cessent de fustiger la carence de leurs pseudo-dirigeants.



Un expert militaire dans les rangs des miliciens du polisario a indiqué que ce sont des missiles «grade 12» courte portée de fabrication russe qui sont tombés sur un cimetière à une dizaine de kilomètres de la ville de Smara. Ce qui prouve que cette opération est à but propagandiste plus que militaire et que les commanditaires algériens ne cherchent pas à attiser une guerre qui ne sera dans l’intérêt de personne, surtout pas de l’Algérie qui est à couteaux tirés avec la plupart de ses voisins et qui déstabilisera toute la sous-région.



Il n’exclut pas que cette attaque puisse avoir pour seul objectif de camoufler les différents échecs algérien et polisarien sur le plan diplomatique, au moment où la diplomatie marocaine ne cesse d’engranger les succès.



Ahmadou El-Katab