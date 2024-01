Les cafés de la capitale mettent le paquet pour bien accueillir les supporters des Lions de l'Atlas

18/01/2024

A Rabat, cafés et restaurants ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir, comme il se doit, les fans de l'équipe nationale de football qui a disputé, mercredi au stade Laurent Pokou de San Pedro en Côte d’Ivoire, son premier match contre les Taifas Stars de Tanzanie, au titre de la 34e Coupe d’Afrique des nations (CAN).



Pour pouvoir accueillir le plus grand nombre d'amateurs du ballon rond dans les meilleures conditions de confort et de convivialité, les gérants des cafés ont mis les bouchées doubles plusieurs heures avant le début de ce match important pour le Onze national, en aménageant des tables supplémentaires et en installant de nouveaux téléviseurs, aussi bien à l'intérieur que dans les terrasses.



"Nous avons adopté une nouvelle disposition au sein de notre établissement dans le souci de satisfaire le plus grand nombre de clients désirant regarder le match Maroc-Tanzanie", a indiqué à la MAP Achraf, gérant d’un café du centre-ville de la capitale, soulignant que trois télévisions supplémentaires ont été installées pour la circonstance, dont une à l’extérieur.

L'équipe du café a été également renforcée à cette occasion. Nous avons fait appel à d'autres collaborateurs pour prêter main forte au staff habituel, a-t-il dit, ajoutant que les grandes manifestations sportives représentent pour nous une aubaine.



Chaque fois que les Lions de l'Atlas disputent un match, même amical, les cafés et les restaurants sont pris d'assaut par un grand nombre de clients et de mordus du ballon rond, surtout après la belle performance signée par l'équipe nationale au Mondial 2022 au Qatar, a-t-il souligné.



"A l’occasion de cette Coupe continentale prestigieuse, nous avons tenu à développer et à étoffer nos offres afin de proposer le meilleur à nos clients", a affirmé Said, un autre restaurateur de la place.



Il a relevé qu’au-delà de son caractère sportif, cet évènement permet aux proches et aux amis de se retrouver et de partager des moments d’allégresse et de fierté, surtout quand le Onze national cartonne, notant que les cafés dopent leurs activités lors de cet évènement.

Amine, un habitué du coin, a pour sa part déclaré avoir pris l'habitude de fréquenter ce café bronché de la capitale qui offre aux clients l'opportunité de suivre les matchs de football, dans un cadre aussi chaleureux qu'agréable.

"Au lieu de regarder les matchs en famille, je préfère me rendre dans un café en compagnie de mes amis pour vivre l'ambiance de fête, l'enthousiasme et la montée d'adrénaline qui en découlent", a-t-il expliqué.



Grand-messe du football africain, la CAN est la plus importante compétition sportive organisée sur le continent. La sélection marocaine affrontera le 21 janvier son homologue de la RD Congo, avant de croiser le fer avec la Zambie, le 24 du même mois.