Les billets du derby se font désirer sur internet

Bug total online

22/11/2019 Mehdi Ouassat

Depuis mercredi matin, les supporters rajaouis et wydadis se plaignent de ne pas pouvoir acheter les billets du prochain derby, prévu samedi, sur le site Internet dédié «www.payevent.ma» qui ne fonctionne quasiment pas. Raison invoquée: une saturation des serveurs à cause de l’afflux de connexions en ces premiers jours de vente de billets. Les supporters désirant assister à ce match comptant pour les 8èmes de finale retour de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions n’ont cependant pas le choix, ils devraient continuer à réessayer plusieurs fois par jour sur la plateforme de vente pour espérer acheter leurs billets, puisque ces derniers sont uniquement disponibles sur Internet. Les plus chanceux d’entre eux qui sont parvenus à accéder à la plateforme de vente n’ont pas été au bout de leurs peines. Bien qu’ils aient réussi à finaliser l’achat, bon nombre d’entre eux n’ont pas reçu leurs billets même si les paiements ont été traités avec succès. Tandis que d’autres ont bien reçu leurs billets mais tantôt sans nom de l’acheteur, tantôt sans numéro de série, ni de code-barres permettant l’accès au stade par tourniquet. La goutte qui a fait déborder le vase, c’est que les supporters qui ont rencontré des problèmes avec ladite plateforme n’ont pas trouvé d’interlocuteurs pour présenter leurs réclamations puisqu’aucun service dédié à cet effet n’a été mis en place.

L’objectif de la vente en ligne des billets est d’abord de faciliter l'achat et d'améliorer les conditions d’accès au stade, tout en finissant avec les interminables files d’attente devant les guichets et en éradiquant le fléau du marché noir. Mais si c’est la réelle ambition du comité du WAC, pourquoi il n’a lancé l’opération de vente que trois jours avant le match ? Pourquoi pas une semaine ou dix jours pour éviter toute saturation des serveurs ? Pourquoi les responsables n’ont-ils pas recouru à des spécialistes reconnus sur le marché ? Ce sont-là autant de questions auxquelles on ne trouve aucune réponse valable ou convaincante.

Rappelons enfin que l’initiative prise par le bureau dirigeant du WAC de mettre la totalité des billets en vente sur Internet intervient quelques jours seulement après celle du comité du Raja. Ce dernier a mis en vente l’ensemble des billets du match Raja-Espérance de Tunis sur Internet, à travers la plateforme «www.guichet.ma» où les supporters n’ont rencontré aucun problème lors de leurs opérations d’achat. D’ailleurs, plus de 10.000 billets ont été vendus en moins de 48 heures.





Divers

Fakhir

au HUSA



Mhamed Fakhir est devenu le nouvel entraîneur du HUSA, succédant ainsi à l’Argentin Miguel Angel Gamondi, limogé par le comité gadiri au lendemain de la défaite de l’équipe soussie en finale de la Coupe du Trône devant le TAS (2-1).

Fakhir a signé un contrat de deux saisons et demie avec le HUSA, lui qui avait déjà remporté avec le club gadiri ses deux titres de champion du Maroc en 2002 et 2003.

A souligner que le public gadiri s’est montré contre la décision du licenciement de Miguel Gamondi et a brandi la menace de boycotter les matches du HUSA et d’observer des sit-in.



Tournoi

de l’UNAF



La sélection marocaine U20 a atterri, mercredi 20 novembre, à l’aéroport international de Carthage pour participer au tournoi masculin de l’Union nord-africaine de la discipline (UNAF) organisé du 22 novembre au 1er décembre prochain.

L’EN dispute cette édition 2019 aux côtés de quatre autres sélections à savoir : la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte et le Burkina Faso.