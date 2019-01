Les basses manœuvres des séparatistes tombent à l’eau

Dans le respect total de la légalité internationale, le Maroc et le Conseil de l’UE signent le nouvel accord de pêche

15/01/2019 T.Mourad

Le Maroc et l'Union européenne ont signé ce lundi au siège du Conseil de l'UE le nouvel accord de pêche, incluant le Sahara marocain, ce qui constitue un nouveau camouflet pour les pantins séparatistes et ceux qui les soutiennent.

Selon la MAP, cet accord a été signé par Fouad Yazough, ambassadeur directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l’ambassadeur de Roumanie Odobescu Lumini a Teodora, au nom de la présidence roumaine de l’UE et Aguiar Machado Joao, directeur général de la direction des Affaires maritimes de la Commission européenne, en présence notamment de Zakia Drouich, secrétaire générale du département de la Pêche maritime et en présence de Ahmed Reda Chami, ambassadeur du Maroc auprès de l’UE.

L’accord de pêche précise, entre autres, les zones de pêche et les conditions d’accès pour la flotte européenne, avec une augmentation de la contrepartie financière qui passera d’une moyenne annuelle de 40 à 52,2 M€ (+30%).

Il comprend également des dispositions visant à optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées.

Par ailleurs, dans un objectif de préservation de la durabilité des ressources halieutiques et de la protection de l’environnement marin, des exigences techniques ont été intégrées dans cet accord, qui devra ensuite être entériné par les commissions compétentes du Parlement européen avant son adoption finale en plénière.

Il convient de rappeler que le ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas (également ancien ambassadeur au Maroc), avait souhaité samedi dernier que l’accord de pêche entre le Maroc et l’UE «soit approuvé avant le mois de mars», avait rapporté le journal galicien El Faro de Vigo. « C’est mon souhait », a-t-il assuré, tout en espérant que cet accord « entre en vigueur le plus tôt possible». Cet accord, rappelle-t-on, conclu en juillet dernier, offre 138 licences de pêche à la flotte de l'Union européenne (UE), dont environ la moitié sera destinée à l'Espagne. Il a été adopté le 29 novembre par les ministres représentant l’ensemble des Etats membres de l’Union.

Ledit accord devra être ensuite approuvé par les commissions compétentes du Parlement européen avant son adoption finale en plénière.

L’accord de pêche couvre la zone de pêche s'étendant du parallèle 35 jusqu'au parallèle 22, à savoir de Cap Spartel dans le Nord du Maroc jusqu'au Cap Blanc dans le Sud du Royaume. En septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, avait déclaré lors d’une réunion à la Chambre des conseillers que le Royaume a fixé des lignes rouges : en premier lieu sa souveraineté nationale, la nécessité de mettre l'accord en adéquation avec la Stratégie nationale de la pêche, et la prise en compte des aspects liés à la durabilité des ressources et au contrôle. Il a également mis l’accent sur la délimitation rigoureuse de la zone géographique couverte par l'accord et a tenu à ce que le nouvel accord s’applique au Sahara marocain. Le ministre avait mis en garde en reconnaissant qu’«il y a encore du chemin à parcourir, particulièrement la bataille qui aura lieu au Parlement européen ».