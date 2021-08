Les banques centrales sont-elles responsables de la montée des inégalités ?

06/08/2021

A en juger par le nombre de fois où des expressions telles que «croissance équitable» et «empreinte distributive de la politique monétaire» apparaissent de nos jours dans les discours des banquiers centraux, il est clair que les responsables de la politique monétaire ressentent la chaleur alors que les inquiétudes concernant la montée des inégalités continuent de grandir. Mais la politique monétaire est-elle responsable de ce problème, et est-ce vraiment le bon outil pour redistribuer les revenus ?



Récemment, un flot constant de commentaires a indiqué que la politique de la banque centrale était l'un des principaux facteurs d'inégalité. La logique, en termes simples, est que les taux d'intérêt hyper-bas ont fait grimper sans relâche les prix des actions, des maisons, des beaux-arts, des yachts et à peu près tout le reste. Les aisés, et surtout les ultra-riches, en profitent ainsi de manière disproportionnée.



Cet argument peut sembler convaincant à première vue. Mais à la réflexion, ça ne tient pas.

L'inflation dans les économies avancées a été extrêmement faible au cours de la dernière décennie (même si elle s'est accélérée pour atteindre 5,4% aux Etats-Unis en juin). Lorsque la politique monétaire est la principale force qui pousse les taux d'intérêt à la baisse, l'inflation finira par augmenter. Mais, ces derniers temps, les principaux facteurs à l'origine de la tendance à la baisse des taux d'intérêt sont le vieillissement de la population, la faible croissance de la productivité, l'augmentation des inégalités et la crainte persistante de vivre à une époque où les crises sont plus fréquentes. Ce dernier, en particulier, accorde une prime à la «dette sûre» qui sera payante même en cas de récession mondiale.



Certes, la Réserve fédérale américaine (ou n'importe quelle banque centrale) pourrait commencer impulsivement à augmenter ses taux directeurs. Cela «aiderait» à lutter contre les inégalités de richesse en faisant des ravages sur le marché boursier. Cependant, si la Fed persistait dans cette approche, il y aurait presque certainement une énorme récession, provoquant un chômage élevé parmi les travailleurs à faible revenu. Et la classe moyenne pourrait voir la valeur de ses maisons ou de ses fonds de pension chuter fortement.

En outre, la domination mondiale du dollar rend les marchés émergents et les pays en développement extrêmement vulnérables à la hausse des taux d'intérêt du dollar, en particulier avec la pandémie de Covid-19 qui fait toujours rage. Alors que les 1% les plus riches dans les économies avancées perdraient de l'argent alors qu'un pays après l'autre serait poussé au bord du défaut, des centaines de millions de personnes dans les économies pauvres et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure souffriraient beaucoup plus.



De nombreux progressistes des pays riches, semble-t-il, ont peu de temps pour s'inquiéter des 66% de la population mondiale qui vivent en dehors des économies avancées et de la Chine. En fait, la même critique s'applique à la littérature universitaire en plein essor sur la politique monétaire et les inégalités. Une grande partie est basée sur des données américaines et ne pense à personne en dehors des Etats-Unis.



Néanmoins, il est utile d'essayer de comprendre comment, dans différentes hypothèses et circonstances, la politique monétaire pourrait affecter la répartition de la richesse et des revenus. Il est possible qu'à mesure que l'intelligence artificielle progresse et que la politique monétaire devienne beaucoup plus sophistiquée, les économistes trouvent de meilleurs indicateurs que l'emploi pour juger des propriétés de stabilisation de la politique monétaire. Ce serait une bonne chose.



Même aujourd'hui, le rôle de réglementation des banques centrales signifie qu'elles peuvent certainement aider à la marge à lutter contre les inégalités. Dans de nombreux pays, dont le Japon, les banques sont essentiellement tenues de fournir des comptes de base à très faible coût ou gratuits à la plupart des citoyens à faible revenu. Curieusement, ce n'est pas le cas aux Etats-Unis, bien que le problème puisse être résolu avec élégance si et quand la Fed émet une monnaie numérique de banque centrale.



Mais les ajustements de taux d'intérêt sont un outil beaucoup trop brutal pour que la politique monétaire conventionnelle joue un rôle de premier plan dans l'atténuation des inégalités. La politique budgétaire –y compris les impôts, les transferts et les dépenses publiques ciblées – est bien plus efficace et solide.



Une solution populaire au problème de l'inégalité des richesses, notamment préconisée par les économistes Emmanuel Saez et Gabriel Zucman de l'Université de Californie à Berkeley, est un impôt sur la fortune. Mais bien que loin d'être une idée folle, elle est difficile à mettre en œuvre de manière équitable et n'a pas de bons antécédents dans les économies avancées. On peut soutenir qu'il existe des approches plus simples, telles que la réforme de l'impôt sur les successions et l'augmentation des impôts sur les gains en capital, qui pourraient atteindre le même objectif.



Une autre idée serait de passer à un système de taxes à la consommation progressives, une version plus sophistiquée d'une taxe sur la valeur ajoutée ou sur les ventes qui frapperait les détenteurs de fortune lorsqu'ils vont dépenser leur argent. Et une taxe sur le carbone générerait d'énormes revenus qui pourraient être redirigés vers les ménages à revenu faible et moyen inférieur.



Certains pourraient soutenir que la paralysie politique signifie qu'aucune de ces propositions de redistribution n'avance assez rapidement et que les banques centrales doivent combler le fossé si l'on veut maîtriser les inégalités. Ce point de vue semble oublier que bien que les banques centrales disposent d'un certain degré d'indépendance opérationnelle, elles ne sont pas habilitées à reprendre les décisions de politique budgétaire des législatures.



Alors que l'extrême pauvreté a diminué dans de nombreux pays au cours des dernières décennies, les inégalités sont devenues le principal défi de société. Mais l'idée que la politique de taux d'intérêt d'une banque centrale peut et doit être le principal moteur d'une plus grande égalité des revenus est d'une naïveté stupéfiante, quelle que soit la fréquence à laquelle elle est affirmée. Les banques centrales peuvent faire davantage pour s'attaquer au problème des inégalités, notamment par le biais d'une politique réglementaire, mais elles ne peuvent pas tout faire. Et s'il vous plaît, arrêtons d'ignorer les deux autres tiers de l'humanité dans ce débat crucial.



Par Kenneth Rogoff

Professeur d'économie et de politique publique à l'Université Harvard et récipiendaire du prix Deutsche Bank d'économie financière en 2011