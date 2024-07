Les attentes du premier Forum national de la formation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale Développer les compétences et échanger des expériences pour faciliter l'intégration économique dans la province de Tétouan.

01/07/2024

La commune de Tétouan, en collaboration avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'Agence Nationale de l'Emploi dans la province de Tétouan, et sous la supervision des autorités provinciales de Tétouan, organise la première édition du Forum de la Formation et de l'Emploi dans la province de Tétouan.



Cet événement important se tiendra la première semaine de juillet 2024 à Tétouan, avec pour objectif de renforcer les opportunités d'emploi et d'améliorer les compétences professionnelles des jeunes, d'encourager les initiatives locales et de développer l'économie locale.



Le forum vise à rassembler les acteurs dans les domaines de la formation, de la médiation en emploi, de la création d'entreprises et de l'intégration sur le marché du travail. Il réunira un large éventail d'acteurs des secteurs public et privé, ainsi que de la société civile. Cette diversité vise à offrir un environnement inclusif contribuant à la synergie entre différents secteurs pour renforcer les opportunités d'emploi et le développement économique dans la région.



Ainsi, Le Forum de la Formation et de l'Emploi dans la province de Tétouan représente une étape importante vers le renforcement de l'économie locale et la réalisation d'un développement durable en se concentrant sur la formation professionnelle, la médiation en emploi, la création d'entreprises et l'intégration sur le marché du travail. Il est prévu que ce forum contribue à améliorer les opportunités d'emploi pour les jeunes et à soutenir les initiatives locales, renforçant ainsi la croissance économique et sociale dans la région.



Afin de contribuer à un débat conscient et responsable sur la problématique de la formation et de l'emploi dans la province de Tétouan, nous tenterons de présenter un diagnostic succinct sur les défis et les opportunités dans ce domaine.



Diagnostic de la situation économique et sociale de la province de Tétouan : Défis et solutions



La province de Tétouan, qui comprend deux communes urbaines et 20 communes rurales, représente 15,5% de la population de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 1,6% de la population marocaine, avec un total de 516 277 habitants en 2024. La province fait face à des défis démographiques avec une grande proportion de la population en âge de travailler, représentant environ 60% de la population totale, ce qui pose des défis en termes de création d'emplois et de lutte contre les taux élevés d'analphabétisme, atteignant 30% parmi les femmes dans les zones rurales. Cela conduit à un taux de chômage qui affecte tant les hommes que les femmes, avec des proportions plus élevées dans les zones urbaines.



La province de Tétouan est l’une des provinces importantes du nord du Maroc, faisant face à des défis majeurs dans les domaines économique, social et environnemental qui affectent directement la vie de ses habitants. Le diagnostic de la situation économique et sociale de la province de Tétouan est essentiel pour comprendre le contexte dans lequel les jeunes font face à la fois aux défis et aux opportunités, particulièrement en matière d'emploi.



Les jeunes marocains, représentant plus de 30% de la population, font face à des défis multiples qui entravent leur pleine contribution au développement communautaire. Dans la province de Tétouan, comme dans d'autres provinces marocaines, il existe des défis importants en matière d'emploi et de développement économique local. Les forums de formation, d'emploi, d'entrepreneuriat et d'économie sociale offrent une opportunité importante pour développer des compétences et échanger des expériences entre divers acteurs économiques et sociaux, favorisant ainsi l'intégration économique et sociale des jeunes dans une province majoritairement rurale.



Des solutions constructives peuvent être proposées en s'inspirant d'exemples réussis sous d’autres cieux, comme le renforcement de l'enseignement professionnel et technique pour répondre aux besoins du marché du travail local et encourager l'entrepreneuriat en soutenant les jeunes dans la création et la gestion de leurs propres projets. Des stratégies de renforcement de la coopération entre les autorités locales et régionales, les conseils élus, le secteur public et privé, la société civile et les habitants de la province sont également nécessaires pour soutenir l'innovation et renforcer les investissements à travers l’ensemble de la région.



Cet article présente un diagnostic de la situation économique et sociale de la province de Tétouan et des principaux défis à relever pour créer des opportunités d'emploi, en rappelant l'échec du gouvernement à mettre en œuvre les programmes destinés aux jeunes et le rôle des initiatives de la société civile dans l'élaboration de politiques gouvernementales et parlementaires en matière de formation et d'emploi. Enfin, nous aborderons les solutions proposées et les expériences comparatives d'autres pays.



Diagnostic du marché du travail et des défis de l'intégration des jeunes dans le marché de l'emploi : Solutions et approches inspirées d’expériences étrangères



Le marché du travail au Maroc, notamment dans la province de Tétouan, se caractérise par des particularités qui influencent directement l'intégration des jeunes dans la vie professionnelle. Avec un taux de chômage élevé, en particulier parmi les diplômés universitaires, les jeunes font face à de grands défis dans une économie en constante transformation et aux fluctuations saisonnières.



Quant à la structure du marché du travail, elle se caractérise par la prédominance du secteur informel, représentant environ 20% du produit intérieur brut et employant environ 40 % de la main-d'œuvre. Cette situation empêche les jeunes d'obtenir des emplois stables et bien rémunérés.



Parmi les principales causes du chômage des jeunes, on trouve l'inadéquation des compétences acquises à l'université avec les besoins des entreprises. Souvent, les programmes scolaires et universitaires sont purement théoriques et ne répondent pas aux besoins pratiques des employeurs. Le système éducatif au Maroc fait face à des défis pour offrir des programmes de formation qui correspondent à l’évolutions du marché du travail, ce qui rend les diplômés dépourvus des compétences pratiques nécessaires. Les opportunités d'emploi restent limitées, notamment dans les zones rurales et marginalisées, ce qui exacerbe les disparités spatiales entre les zones urbaines et rurales. Les experts en emploi estiment que la transition de la formation au marché du travail est souvent difficile en raison du manque de programmes de formation professionnelle et d'apprentissage alterné, ce qui complique l'acquisition de la première expérience professionnelle pour les jeunes.



Programmes publics et privés de soutien aux jeunes et à l'économie locale



Le programme "Moukawalati" a été créé par le gouvernement pour soutenir les jeunes désireux de créer leurs propres projets en fournissant des financements et des formations. Le programme offre des prêts à faible taux d'intérêt et des cours de gestion, aidant ainsi les jeunes à lancer leurs propres projets et à contribuer à la croissance économique.



Quant au programme "Intilaka", il vise à encourager l'entrepreneuriat en offrant des prêts à faible taux d'intérêt et une assistance technique aux jeunes et aux petites entreprises. Le programme fournit également un soutien global aux projets naissants, contribuant ainsi à la création de nouveaux emplois et à la stimulation de l'économie locale.



Cependant, malgré les objectifs ambitieux de ces programmes, ils ont souffert d'échecs variés d'un programme à l'autre et n'ont pas toujours été mis en œuvre de manière adéquate et transparente, ce qui a conduit à des résultats en deçà aux attentes. Les évaluations montrent qu'il est urgent de réviser ces programmes et de les améliorer pour mieux répondre aux exigences du marché du travail et aux aspirations des jeunes. Il est nécessaire d'adopter de nouvelles méthodologies garantissant la réalisation des objectifs fixés de manière plus efficace, durable et transparente.



Parmi les recommandations pratiques pour transformer les obstacles en opportunités, il est essentiel de réaliser une évaluation globale des programmes actuels pour identifier les points faibles et les domaines nécessitant des améliorations. Il est également crucial de renforcer la transparence dans la mise en œuvre des programmes pour garantir que le soutien atteigne les bénéficiaires réels, en ajustant les programmes pour les rendre plus conformes aux besoins du marché du travail local et aux attentes des jeunes. Cela ne sera possible qu'en assurant un soutien continu aux jeunes tout au long des phases de mise en œuvre de leurs projets, et non seulement au début du projet comme c'est le cas aujourd'hui.



Défis économiques et Obstacles au développement durable de la province



La province de Tétouan fait face à une série de défis économiques et sociaux qui entravent un développement équilibré et durable :

Le taux de chômage dans la province de Tétouan est d'environ 15%, supérieur à la moyenne nationale de 13,4%. Le taux de chômage des jeunes atteint 29%, ce qui est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. En outre, environ 40% des jeunes ont des emplois précaires ou temporaires sans garanties sociales. Au niveau national, le taux de chômage des jeunes, en particulier des diplômés, reste préoccupant. En 2023, le taux de chômage des jeunes diplômés était d'environ 26%, révélant un fossé important entre l'enseignement académique et les besoins du marché du travail.



La province connaît des taux de croissance économique faibles, oscillant entre 2% et 3%, (inferieur à la moyenne nationale)

Les zones rurales souffrent d'un manque de services essentiels tels que l'éducation, la santé, le transport et le logement, avec 30% des ménages n'ayant pas accès aux services de santé de base.



Environ 20% des jeunes dans la province de Tétouan cherchent à émigrer en quête de meilleures opportunités, ce qui entraîne une perte des compétences locales.

Le système éducatif présente un écart important entre les compétences acquises et les besoins du marché du travail, avec 60% des diplômés ne trouvant pas d'emplois correspondant à leurs formations.



La province de Tétouan a besoin de renforcer son réseau routier et ses services de base pour attirer les investissements 50 % des routes dans les zones rurales n'étant pas pavées et la plupart des routes pavées nécessitant des entretiens et de la maintenance.

La bureaucratie et la complexité des procédures représentent un obstacle supplémentaire à la création et au développement des petites et moyennes entreprises dans la province de Tétouan. En raison des procédures administratives compliquées, obtenir des licences pour les projets prend plus de 6 mois, malgré l'intervention du Centre Régional des Investissements.



Environ 40% des jeunes ont des emplois précaires ou temporaires sans garanties sociales.

Malgré la situation stratégique de la province, il y a un manque d'opportunités d'investissement, limitant la capacité d'attirer des capitaux et le développement économique. La part des investissements directs étrangers dans la province ne dépasse pas 5% du total des investissements au Maroc. Il y a également un manque d'entreprises et d'institutions offrant des emplois durables 70% des petites et moyennes entreprises rencontrant des difficultés pour se développer et se maintenir.



Ces défis nécessitent des efforts intégrés pour améliorer les opportunités d'emploi et renforcer le développement économique et social dans la province.



Défis sociaux dans la province de Tétouan : Éducation, santé et logement



En plus des défis économiques, les habitants de la province de Tétouan sont confrontés à des enjeux sociaux quant à l'éducation, à la santé et au logement :



Éducation : Développer les compétences et répondre aux besoins du marché du travail local



Il est urgent d'améliorer la qualité de l'éducation et son accessibilité, contribuant ainsi à l'autonomisation des jeunes et à l'augmentation de leurs opportunités sur le marché du travail local. Actuellement, environ 20% des élèves abandonnent l'école dans la province et rejoignent les rangs des chômeurs. L'amélioration de l'enseignement professionnel et technique est donc essentielle pour réduire le taux d'abandon scolaire et permettre aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires pour accéder au marché du travail.



Formation professionnelle : Un tremplin vers de réelles opportunités d'emploi



La formation professionnelle se concentre sur l'amélioration des compétences et l'augmentation de la préparation des jeunes au marché du travail, ce qui consolide leurs chances d'obtenir des emplois appropriés. La formation professionnelle est un outil essentiel pour doter les jeunes des compétences nécessaires à même de les aider à obtenir des emplois réels, les préparant ainsi à répondre aux exigences du marché du travail et les aidant à trouver des emplois adaptés à leurs qualifications et capacités. En outre, les statistiques montrent que la formation professionnelle contribue à réduire le taux de chômage chez les jeunes de 15%. Ces chiffres reflètent l'importance de la formation professionnelle comme moyen efficace en matière d’emploi et de développement économique dans la province.



Santé : Manque de soins, d'infrastructures et de protection sociale



La province fait face à de grands défis pour fournir des services de soins de santé suffisants et de qualité. Plus de 30 % des ménages n'ont pas accès aux services de santé de base. En outre, la province manque de médecins et d'infirmières, avec une densité médicale de moins de 1 médecin pour 1 000 habitants, ainsi qu'un manque d'équipements médicaux et de structures sanitaires avancées, ce qui alourdit la charge des hôpitaux publics et des cliniques privées, allongeant les temps d'attente pour les patients.



Logement : Manque de logements adéquats et coût élevé de l'acquisition et de la location



De nombreuses familles vivent dans des conditions de logement précaires, ce qui affecte leur bien-être et à leur stabilité sociale. La province fait face à un déficit de logements adéquats, contraignant de nombreuses familles à résider dans des habitations inappropriées et insalubres. Environ 25 % de la population vit dans des logements inadéquats, ce qui impacte négativement leur qualité de vie et leur stabilité.



Disparités de développement entre les zones rurales et urbaines dans la province de Tétouan



Malgré les efforts déployés, les politiques urbaines d'investissement, économique et social n'ont pas suffisamment pris en compte les zones rurales et les zones périphériques des villes. Le projet de développement de la ville de Tétouan, présenté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015 vise à stimuler le développement économique et social et à améliorer la qualité de vie, en se concentrant sur l'amélioration des infrastructures et des services publics, le développement urbain et le logement, le soutien au secteur touristique, l'éducation et la formation professionnelle, outre l'aménagement des rives de l'Oued Martil comme projet stratégique pour la ville et pour la province.



Les 20 communes rurales de la province manquent de services de base tels que l'éducation, la santé, le transport, le logement, les infrastructures touristiques et culturelles, ce qui reflète des disparités importantes entre les zones rurales et urbaines. Les deux communes urbaines représentent 80% des investissements dans les infrastructures et les projets structurants, laissant les communes rurales dans une situation déséquilibrée et empêchant un développement durable et inclusif.



Solutions proposées pour renforcer la dynamique de l'emploi et le développement économique et social dans la province de Tétouan



La province de Tétouan fait face à de nombreux défis économiques et sociaux nécessitant des stratégies efficaces pour promouvoir un développement durable et améliorer la qualité de vie des habitants. En adoptant des politiques et des actions innovantes, la province pourrait réaliser des progrès significatifs dans les domaines de l'emploi et du développement économique et social.



Voici quelques solutions proposées pouvant contribuer à atteindre cet objectif et qui constitueront assurément l'épine dorsale des résultats du Forum National de la Formation et de l'Emploi : médiation en emploi, création de petites et moyennes entreprises, intégration dans le marché du travail, entrepreneuriat et coopération entre les secteurs de production et les secteurs sociaux, défis environnementaux et initiatives de la société civile.



Médiation en emploi : Un pont pour relier les chercheurs d'emploi aux opportunités disponibles



La médiation en emploi est un outil essentiel pour relier les chercheurs d'emploi aux opportunités disponibles sur le marché du travail. Elle offre aux jeunes une opportunité de communication directe avec les représentants des entreprises et des institutions, leur permettant de présenter leurs qualifications et compétences et de se familiariser avec les exigences du marché du travail.



La médiation se fait par l'organisation de salons de l'emploi où les entreprises peuvent présenter les opportunités d'emploi disponibles, et où les jeunes peuvent soumettre directement leurs candidatures. De plus, les jeunes doivent être initiés à la recherche d'emploi et à l'utilisation des réseaux sociaux et des sites d'emploi de manière efficace.

Ces initiatives peuvent faciliter la recherche d'emploi et en renforcer les opportunités pour les jeunes, en les aidant à atteindre leurs objectifs professionnels et à entrer sur le marché du travail de manière efficace et efficiente.



Création d'entreprises : Un pilier important du développement économique local



La création d'entreprises joue un rôle crucial dans le développement économique local en soutenant l'entrepreneuriat et en renforçant les petites et moyennes entreprises. A cet effet, la création d'entreprises nécessite une planification précise des affaires, une gestion efficace des projets et une commercialisation innovante des produits.



Pour réussir dans ce domaine, il est essentiel de fournir le financement et le soutien nécessaires au lancement de nouveaux projets. Les banques et les institutions financières doivent participer à l'octroi de prêts et de services financiers pour soutenir les entrepreneurs. En outre, renforcer les relations entre les entrepreneurs performants et les mentors est une étape importante, car ils peuvent fournir des conseils et un soutien aux jeunes souhaitant créer leurs propres entreprises.



Ces efforts contribuent à renforcer l'entrepreneuriat et à fournir un environnement favorable à la croissance des petites et moyennes entreprises, stimulant ainsi le développement économique local et créant de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes.



Intégration sur le marché du travail : Renforcer les opportunités d'emploi et réaliser l'intégration professionnelle et économique des jeunes



L'intégration sur le marché du travail vise à proposer des initiatives et des programmes aidant les jeunes et les chercheurs d'emploi à trouver des opportunités d'emploi appropriées. L'accent doit être mis sur le soutien par le biais de programmes de mentorat et d'orientation professionnelle, incluant des ateliers sur la recherche d'emploi et l'utilisation efficace des outils disponibles.



Il faut également créer une base de données répertoriant les projets disponibles dans les secteurs public et privé, pour encourager les nouveaux entrepreneurs à explorer divers domaines et secteurs générateurs de revenus. Une attention particulière doit être accordée aux personnes handicapées ou faisant face à des défis spécifiques pour entrer sur le marché du travail, afin de garantir le soutien nécessaire et les opportunités appropriées.

Ces efforts contribueront sans aucun doute à faciliter la recherche d'emploi et à en renforcer les opportunités, favorisant ainsi à réaliser l'intégration professionnelle et économique des jeunes. Des subventions salariales et des incitations fiscales peuvent être accordées aux entreprises qui embauchent les jeunes diplômés.



Entrepreneuriat : Soutenir les jeunes et renforcer l'économie locale



Encourager l'entrepreneuriat est une étape essentielle pour renforcer l'économie locale et soutenir les jeunes dans la création et la gestion de leurs propres projets. Cela peut être réalisé en fournissant des financements, des formations et des conseils nécessaires. Il convient de consacrer 25% du budget de développement au soutien des petites et moyennes entreprises, pour contribuer ainsi à la création de nouvelles opportunités d'emploi et à la stimulation de la croissance économique de la province.



Le Maroc peut adopter des mesures pour promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes en créant des incubateurs d'entreprises dans diverses communes pour les soutenir en leur offrant des conseils, des ressources et des financements, en prodiguant des subventions et des prêts à faible taux d'intérêt à même de les soutenir dans le lancement de leurs propres projets, en offrant des facilités fiscales aux nouvelles entreprises pouvant alléger le fardeau financier et stimuler les jeunes, en développant des programmes éducatifs incluant des formations spécialisées en gestion d'entreprise et en innovation, dotant ainsi les étudiants des compétences nécessaires à l'entrepreneuriat, et en mettant en place des centres de formation en technologies de l'information et des programmes de reconversion professionnelle pour les jeunes, ainsi que des partenariats avec des entreprises spécialisées, en s'inspirant des expériences de la France, de la Finlande, de la Suède et des États-Unis.

En adoptant ces mesures, le Maroc peut améliorer l'environnement de l'entrepreneuriat et renforcer la capacité des jeunes à créer et gérer leurs propres projets.



Coopération entre les secteurs : Partenariats stratégiques pour soutenir l'innovation et l'investissement



Renforcer la coopération entre les secteurs public, privé et la société civile est crucial pour soutenir l'innovation et renforcer les investissements dans la province. Cela peut être réalisé en créant des partenariats stratégiques entre ces secteurs. Il est nécessaire de diriger 15 % des investissements vers des projets conjoints, contribuant ainsi à réaliser un développement durable et efficace, à fournir de nouvelles opportunités d'emploi et à renforcer la croissance économique de la région.



Défis environnementaux et préservation des ressources naturelles



La province de Tétouan est confrontée à de grands défis environnementaux nécessitant des mesures efficaces pour préserver les ressources naturelles. Il faut développer des systèmes de transport et étendre les zones urbaines de manière planifiée en tenant compte des caractéristiques géographiques et en assurant la disponibilité de suffisamment d'espaces verts.



Renforcer les politiques environnementales peut grandement contribuer à protéger les ressources naturelles contre l'exploitation excessive. Il est nécessaire que les espaces verts couvrent 15% de la surface totale urbanisée, améliorant ainsi la qualité de vie et contribuant à un développement durable préservant l'environnement et soutenant la biodiversité de la région.



Initiatives de la société civile : Soutenir le développement local et permettre aux jeunes de contribuer efficacement à leur propre développement et à celui de la communauté



La société civile joue un rôle majeur en complétant les efforts gouvernementaux, par la mise en place de programmes de formation et de qualification pour les jeunes, le soutien aux petites et moyennes entreprises et l'amélioration des infrastructures dans les zones reculées. Ces initiatives visent à renforcer les capacités locales et à permettre aux individus de contribuer efficacement au développement économique et social.



Les programmes de la société civile devraient viser à augmenter le nombre de bénéficiaires de 30 % par an, en renforçant le développement inclusif. Grâce à ces efforts, des améliorations concrètes peuvent être réalisées quant à la qualité de vie et les opportunités économiques et sociales pour la population.



En mettant en œuvre ces stratégies intégrées, la province de Tétouan peut réaliser une avancée significative dans les domaines de l'emploi et du développement économique et social, améliorant ainsi la qualité de vie des habitants et rendant la province attrayante pour les investissements locaux et étrangers.



En dépit de l'échec du gouvernement à mettre en œuvre les programmes destinés à la création d'emplois comme les programmes "Moukawalati", "Intilaka" et "Awrach", il est à noter que la société civile compense cette carence par son activité bénévole et remarquable, où de nombreuses associations et initiatives locales s'efforcent de combler le vide laissé par les politiques gouvernementales inefficaces en offrant des programmes de formation et de qualification aux jeunes, en soutenant les petites et moyennes entreprises et en améliorant les infrastructures dans les zones reculées, en créant des programmes dédiés aux jeunes et aux nouveaux entrepreneurs.



Solutions proposées et expériences comparatives en entrepreneuriat et en création d'emplois



Des solutions constructives aux défis de la province de Tétouan peuvent être proposées en s'inspirant d'exemples réussis de l'extérieur du Maroc, comme :

Renforcer l'enseignement professionnel et technique : pour répondre aux besoins du marché du travail local, permettant ainsi aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires.



Encourager l'entrepreneuriat : en soutenant les jeunes dans la création et la gestion de leurs propres projets par le biais de financements et de formations.

Renforcer la coopération entre le secteur public, privé et la société civile : pour soutenir l'innovation et renforcer les investissements dans la province, créant ainsi un environnement plus propice au développement économique.



Pour mettre en œuvre ces propositions, le gouvernement et le parlement doivent adopter des politiques de soutien et d'orientation visant à renforcer les opportunités d'emploi, à améliorer les infrastructures et à soutenir l'éducation et la formation professionnelle. Ces politiques peuvent inclure des incitations pour les entreprises à investir dans la province, la simplification des procédures administratives et le développement de programmes éducatifs et de formation spécialisés s’avèrent nécessaires.