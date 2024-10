Les attaquants marocains brillent sous les cieux européens

Belle soirée européenne pour les internationaux marocains au grand bonheur du sélectionneur national Walid Regragui.

25/10/2024

Pour le compte des matches de la troisième journée de la Ligue Europa, disputés jeudi soir, Ayoub El Kaabi et Youssef En Nesyri ont été buteurs avec leurs clubs respectifs. El Kaabi a été auteur, à la demi-heure du jeu, du but de la victoire de la formation grecque de l’Olympiacos vainqueur en déplacement des Suédois de Malmoo FF (0-1).



Il s’agit là du troisième but d’Ayoub El Kaabi en trois sorties en C2 européenne, sachant que la saison écoulée il a été le goleador de la Conference League, épreuve qu’avait remportée l’Olympiacos, devenant par là même le premier club grec lauréat d’un trophée UEFA.



Pour sa part, Youssef En Nesyri a chassé la poisse en trouvant le chemin des filets lors du match de son club de Fenerbahce contre les Anglais de Manchester United. Après avoir joué de malchance en deux temps sur des coups de têtes repoussés magistralement par le gardien manucien, le Camerounais Onana, En Nesyri était parvenu à remettre les pendules à l’heure (1-1) dans un match qui a vu la participation de Soufiane Amrabet, côté Fenerbahce, et Noussair Mazraoui, côté MU, qui, pour son retour après des pépins de santé, a évolué en tant que milieu de terrain.



En Conférence League, c’est l’inévitable Abdessamad Ezzalzouli qui, une fois encore, a pu briller de mille feux en inscrivant un fort joli but pour son club du Betis de Séville (8è). Une avance que les Andalous n’ont pu préserver pour se faire rejoindre à la marque par les Danois du FC Copenhague.



M.B