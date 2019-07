Les atouts touristiques de la région de Dakhla-Oued Eddahab mis en avant à Prague

22/07/2019 Libé

Les multiples atouts touristiques de la région de Dakhla-Oued Eddahab ont été présentés récemment dans la capitale tchèque à l'occasion du Festival des journées folkloriques de Prague.

Le Maroc, représenté par le Conseil régional du tourisme de la région Dakhla-Oued Eddahab, participe en tant qu'invité d'honneur à cette 14ème édition du festival qui a été l'occasion de mettre en exergue les potentialités touristiques dont regorge la région et qui en font une destination mondiale, grâce notamment au statut de Dakhla en tant que ville hôte des championnats du monde de kitesurf, sport de glisse prisé par de nombreux amateurs de par le monde.

Le conseiller délégué du CRT de la région Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Cherif, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que le stand du Maroc érigé dans le cadre de ce festival connaît un grand engouement de la part des visiteurs tchèques et d’autres nationalités qui viennent s’enquérir des potentialités touristiques de la région, notamment les sports nautiques en particulier le kitesurf et le patrimoine archéologique.

La région de Dakhla-Oued Eddahab accueille de plus en plus de jeunes tchèques amateurs de kitesurf, d'où l'importance de ce festival pour présenter les atouts de la région au public tchèque, a-t-il dit.

«La perle du désert », a-t-il dit, s’est taillé une place de choix en tant que destination prisée par les amateurs de sports nautiques, de détente et de désert, comme en témoignent les différents contacts noués lors de cette manifestation, avec des professionnels du voyage et des amateurs souhaitant découvrir la région.

M. Chérif a, par ailleurs, souligné l’importance de l’ouverture du tourisme marocain sur les pays de l’Europe orientale qui offrent de réelles opportunités pour la « destination Maroc ».

Cette manifestation, qui s’est déroulée du 18 au 20 juillet avec la participation de 40 pays, a notamment connu la présence de l’ambassadeur du Maroc en République tchèque, Mme Hanane Saâdi.