Les athlètes de la région Drâa-Tafilalet décrochent la médaille d'or

27/12/2021

Championnat national scolaire de cross-country

La région Drâa-Tafilalet s'est adjugé la médaille d'or lors du 56ème championnat national scolaire de cross country, disputé samedi dans la province de Béni Mellal. Ainsi, Houssine Ouzoul, représentant le lycée collégial Ahansal (région Drâa Tafilalet), a remporté la médaille d’or dans l’épreuve réservée aux élèves nés en 2009-2010 en bouclant la course en 7min40sec, devançant le représentant du lycée Arriad de la région de l’Oriental, Oussama Lambarki (médaille d’argent) qui a franchi la ligne d’arrivée en 7min46sec. Bilal Choukri du lycée Ibn Tahir de la région Drâa Tafilalet s’est classé troisième avec un chrono de 7min49sec. Dans la course réservée aux élèves nés en 2007-2008, la région Rabat-Salé-Kénitra a décroché la médaille d'or en la personne de Yahya Khouit représentant le lycée collégial Al Yasmine de Khémisset alors que Bilal Barsous (Fès-Meknès) a remporté la médaille d’argent en arrivant deuxième avant Mohamed Grini qui a décroché la médaille de bronze représentant la région Béni Mellal-Khénifra. Dans la catégorie des nés en 2004-2005-2006, Zakariae Himer (Rabat-Salé-Kénitra) est arrivé premier, Mohamed Traybi (Fès-Meknès) deuxième alors que Jawad Khchnia (Rabat-Salé-Kénitra) a occupé la troisième marche du podium. Dans une déclaration à la presse, le directeur de la promotion du sport scolaire relevant du ministère de l’éducation nationale, du Préscolaire et des Sports Abdeslam Mili, a indiqué que le sport scolaire est une composante essentielle pour l'amélioration de la qualité de l’enseignement et est un facteur important du développement humain, rappelant que le ministère de tutelle a mis en place une stratégie ambitieuse pour la promotion du sport scolaire et a accordé un grand intérêt à la participation de l’ensemble des élèves aux compétitions sportives. Il s’agit d’un moment important qui permet à tout un chacun de découvrir de nouveaux talents et les champions de demain qui représenteront le Royaume dans les grandes compétitions internationales, a-t-il dit, soulignant l’importance pour les élèves de concilier la formation sportive et l’apprentissage scolaire. Organisé par le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et la Fédération Royale marocaine du sport scolaire, le championnat national scolaire de cross-country s’est déroulé dans sa première étape à Béni Mellal du 25 au 27 décembre. La seconde étape se déroulera à Safi du 28 au 30 décembre.