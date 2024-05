Les arts d’Ahwach, un patrimoine culturel et civilisationnel exceptionnel

27/05/2024

Les arts d’Ahwach constituent un patrimoine culturel et civilisationnel exceptionnel qui incarnent la conception du monde et de l’être chez les communautés du Sud-Est du Maroc, ont relevé les participants à un colloque organisé dans le cadre de la 12ème édition du Festival national des arts d’Ahwach qui se tient à Ouarzazate.



Ce patrimoine artistique, qui allie danse et poésie chantée, est une tradition conçue et pratiquée par les femmes et les hommes pour véhiculer leur histoire et ainsi pour échapper à l’oubli, ont-ils relevé lors de cette rencontre qui a rassemblé un parterre de chercheurs et d’universitaires.



"Ahwach représente un mode d’expression et de transmission du vécu à la fois de l’individu et de la tribu dans son ensemble", a fait observer Mohamed Alilouch, chercheur en patrimoine et culture populaire marocain, notant que cette tradition artistique séculaire fait vivre les époques immémoriales des communautés du Sud-Est marocain.



Rappelant que cet art constitue l’une des grandes traditions culturelles de communautés amazighes du Maroc, M. Alilouch a souligné qu’à travers cette danse collective, qui mélange le chant, la poésie, le mouvement des corps et les percussions instrumentales, les hommes et les femmes qui y participent retracent leur histoire afin de les transmettre à leurs générations futures.



De son côté, le chercheur Azzedine Tastifet, président du Tissu associatif pour le développement d’Ouarzazate (TAOD), a fait remarquer que cet art à part entière se penche plus particulièrement sur les valeurs à transmettre pour pouvoir garder le mode de vie des Amazighs.



Après avoir passé en revue les transformations qu’a connues cet art depuis les années 30, le chercheur a relevé que ce patrimoine est également un moyen pour les touristes d’en apprendre davantage sur le vécu de ces communautés.



La 12ème édition du Festival national des arts d’Ahwach, qui se tient du 24 au 26 mai sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, rassemble cette année une quarantaine de troupes folkloriques des arts d’Ahwach regroupant plus de 1400 artistes.



Le programme de cet événement artistique prévoit, entre autres, des soirées musicales, une exposition sur les arts traditionnels et l’artisanat, des ateliers thématiques sur l'enseignement des arts d'Ahwach et un colloque intellectuel sur les arts d'Ahwach qui verra la participation d’un parterre de chercheurs et d’experts.



Ce festival est organisé en partenariat avec l'Association "Ouarzazate Events", la préfecture de la province d’Ouarzazate, le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, le Conseil provincial d’Ouarzazate, le Conseil régional du tourisme de Drâa-Tafilalet et le Conseil provincial de tourisme d’Ouarzazate.