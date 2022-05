Les arrivées de touristes grimpent à 1,5 million à fin avril 2022

30/05/2022

Les arrivées de touristes aux postes frontières ont enregistré un net rebond de 215% au cours des quatre premiers mois de 2022, pour atteindre 1,5 million, selon la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).



Cette hausse fait suite à une augmentation de 428% pour les touristes étrangers et de 129% pour les Marocains résidant à l'étranger (MRE), indique la DTFE dans sa récente note de conjoncture.



L'activité touristique a affiché une évolution positive en ce début d'année 2022, favorisée par la réouverture des frontières nationales à partir du 7 février, l'amélioration de la situation sanitaire et la mise en œuvre d'un programme d'urgence d'un montant de 2 milliards de dirhams (MMDH) pour soutenir le secteur, rapporte la MAP.



Par rapport à la même période de l'année 2019, le nombre total des arrivées demeure en baisse de 59,5%, soit 69% pour les touristes étrangers et 42,5% pour les MRE.



De même, les dernières données disponibles à fin février indiquent une amélioration de 19,8% des nuitées réalisées dans les établissements classés, sous l'effet d’une hausse de +33,1% pour les non-résidents et de 15,5% pour les résidents.



Toutefois, ces nuitées ne représentent que 27% du total des nuitées réalisées au cours de la même période de l’année 2019.



Cette performance devrait se renforcer au cours des prochains mois à la faveur notamment de la suppression de l’obligation de présenter un test PCR aux frontières aériennes. Le lancement par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) d'une campagne internationale inédite "Maroc, Terre de lumière", a également pour objectif de récupérer rapidement la position du pays d’avant la crise sanitaire et le hisser parmi les destinations mondiales les plus attractives.