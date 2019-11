Les arrivées de touristes britanniques en hausse à fin août

Le Royaume-Uni classé en seconde position en 2018 en termes de nuitées, derrière la France

08/11/2019

Les arrivées de touristes au Maroc en provenance du Royaume-Uni ont affiché une progression de 9% à fin août 2019 par rapport à la même période en 2018, selon une fiche de présentation publiée par l'Office national marocain de tourisme (ONMT) en marge de la 40ème édition du World Travel Market tenue du 4 au 6 novembre à Londres.

Selon ce document, les arrivées des Britanniques au Maroc sont plus nombreuses au printemps et en automne.

L'année 2018 avait connu aussi un rebond de 4% en nombre d’arrivées par rapport à 2017.

Aussi, le Royaume-Uni a occupé la seconde position en 2018 en termes de nuitées, avec plus de 2 millions de nuitées, derrière la France (4,6 millions) mais devant l'Allemagne (1,8 million) et l’Espagne (0,8 million). A fin août 2019, les nuitées ont progressé de 13% par rapport à la même période en 2018, rapporte la MAP.

S'agissant de l'offre aérienne au départ du Royaume Uni vers le Maroc, elle continue de croître, passant de 55 vols en moyenne par semaine en 2012 à 95 en 2019. Mais l’élément majeur, selon l'ONMT, c'est l’émergence depuis 2013 de nouvelles routes avec davantage de villes connectées entre les deux pays, à savoir Liverpool et Birmingham, du côté britannique et Rabat et Essaouira du côté marocain.

Par ailleurs, les top destinations des Britanniques en 2018 restent celles classiques malgré une régression enregistrée en nombre de visiteurs pour celles notamment de l'Espagne, la France ou encore l'Allemagne, "qui pourrait être expliquée par l’incertitude autour du Brexit", d'après la même source.

Une publication récente de l'ABTA (Association of British Travel Agents) sur les tendances de consommation des vacances des Britanniques montre que malgré la crise politique qui sévit au Royaume-Uni depuis de nombreux mois, les vacances à l’étranger restent une priorité pour les Britanniques mais avec l’intention de dépenser moins.

La proportion de la population qui prend des vacances et le nombre moyen de jours fériés par personne ont tous les deux augmenté, d’où la tendance à voyager plus souvent et écourter la durée de séjour. Ainsi, les Britanniques continueront à privilégier les vacances à l’étranger sur d’autres dépenses mais tout en les budgétisant de plus en plus soigneusement.

Le marché britannique demeure prioritaire pour le Maroc. L'ONMT a inauguré, lundi lors de la 40ème édition du World Travel Market à Londres, un nouveau concept de stand qui sera désormais le même dans tous les Salons internationaux de tourisme pour la saison 2019-2020.

Le nouveau pavillon Maroc a l’ambition à la fois d’améliorer l’image de la destination et d’assurer une meilleure visibilité des régions et des opérateurs marocains. S'étendant sur 525 m2, ce pavillon apporte ainsi un souffle nouveau à la promotion touristique du pays au niveau international, en phase avec la nouvelle stratégie à la fois moderne et innovante enclenchée ces derniers mois par l'ONMT.