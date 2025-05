Les arrivées de touristes brésiliens au Maroc bondissent de 48% à fin avril

22/05/2025

Le Maroc continue de séduire les touristes brésiliens, avec une hausse de 48% des arrivées au cours des quatre premiers mois de 2025, confirmant l’élan amorcé depuis la reprise de la liaison aérienne directe entre Casablanca et Sao Paulo.



Selon les données de l’Office national marocain du tourisme, 16.909 visiteurs en provenance du Brésil ont été enregistrés entre janvier et avril 2025, contre 11.402 sur la même période en 2024.



Cette dynamique s’est également confirmée pour le seul mois d’avril, avec 4.870 arrivées, en progression de 41% par rapport à avril 2024 (3.465 visiteurs), rapporte la MAP.



Le marché brésilien représente 1% des arrivées globales de touristes étrangers au Maroc, un poids encore modeste mais en nette croissance. Cette dynamique est notamment portée par la reprise, en décembre 2024, de la ligne aérienne directe Casablanca–Sao Paulo, opérée par Royal Air Maroc, avec une fréquence actuelle de trois vols hebdomadaires.

Elle est également soutenue par les efforts de communication et les actions de promotion menés par l’Office national auprès des professionnels brésiliens du secteur.



Avec 40.277 touristes brésiliens en 2024 (+7% par rapport à 2023), le Maroc poursuit sa stratégie de diversification de ses flux touristiques, misant sur la richesse de son patrimoine, la qualité de ses infrastructures et une visibilité croissante sur la scène sud-américaine.