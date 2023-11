Les agriculteurs de Meknès se lancent dans le travail de la terre

Encouragés par les récentes pluies

20/11/2023

A Meknès, une région dont l'économie est portée principalement par l’agriculture, les agriculteurs se sont lancés dans le travail de la terre au titre de la campagne agricole 2023-2024, encouragés par les récentes précipitations, et animés par l’espoir de renouer avec les saisons agricoles fastes après de longues années sèches.



A Majjat, près de Boufakrane, Jamal Moustaoui, un agriculteur de la coopérative agricole "Al Amal", a entamé, ces derniers jours, l’opération de travail de la terre suite à ces précipitations, qui ont atteint un cumul de 70 mm au niveau de Meknès. "C’est grâce à ces pluies que nous nous sommes lancés dans le travail de la terre dans la perspective de réussir ce début de campagne agricole", a confié M. Moustaoui à la MAP, ajoutant que l’approvisionnement des semences sélectionnées et des engrais se fait, normalement, au niveau de la Société nationale de commercialisation des semences (SONACOS).



Dans une déclaration à la MAP, Abdellatif El Houari, conseiller agricole à l’Office régional de conseil agricole, a souligné que les précipitations d’octobre et de novembre ont eu un impact positif sur le lancement de la campagne agricole 2023-2024, ajoutant que la saison s’annonce, à la faveur de ces pluies, sous de bons auspices.



Ces pluies ont en effet encouragé les agriculteurs de la région à lancer les opérations de préparation du sol pour la culture des céréales, qui revêt une importance cruciale dans le cycle agricole de la région, a-t-il indiqué, mettant l’accent sur le rôle des conseillers agricoles dans l’accompagnement de ces agriculteurs pour réussir cette campagne agricole.



Le directeur provincial de l’agriculture à Meknès, Mohammed Ijjou a indiqué, de son côté, que cette saison agricole se caractérise par la série de mesures prises par le ministère de tutelle s’agissant notamment de la mise à disposition des agriculteurs des semences sélectionnées (1,1 million de quintaux au niveau national) avec des subventions variant entre 210 Dh/quintal pour l’orge et le blé tendre et 290 Dh/q pour le blé dur.



Le ministère a élaboré, aussi, un programme de distribution des engrais azotés avec la mise en place de points de vente à travers l’ensemble des provinces et préfectures outre des mesures liées à l’analyse du sol et des aides pour l’acquisition des équipements agricoles, la plantation des arbres fruitiers, l’irrigation goutte-à-goutte et la distribution des aliments subventionnés et la promotion de la technique du semis direct pour faire face au retard des précipitions.



A noter qu'une superficie de 47.480 hectares sera cultivée en utilisant la technique du semis direct au niveau de la préfecture de Meknès, selon des données de la Direction provinciale de l’agriculture (DPA).

Ce chiffre représente 24% de la superficie totale qui sera concernée par cette technique au niveau national, précise la même source.



Pour ce faire, trois contrats ont été signés, dernièrement, pour la remise de trois semoirs au profit des coopératives agricoles actives au niveau de la province de Meknès, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie "Generation Green".



Cette nouvelle stratégie a pour objectif d’atteindre une superficie de 200.000 ha cultivés en semis direct au niveau de la région Fès-Meknès, selon le directeur provincial de l’agriculture.



Cette technique, faisant partie de l’agriculture de conservation, constitue une alternative d’amélioration durable de la productivité des terres agricoles dans les zones pluviales, notamment pour les grandes cultures, selon des chercheurs dans le domaine.