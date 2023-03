Les actions entreprises sous le leadership de S.M le Roi pour l'autonomisation des femmes et des filles, mises en avant à Dar es Salaam

10/03/2023

Les actions entreprises par le Maroc, sous le leadership visionnaire de S.M le Roi Mohammed VI, visant à faire progresser l’équité et l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, ont été mises en avant par l’ambassadeur du Royaume en Tanzanie, Zakaria El Goumiri.



Le diplomate marocain s’exprimait lors d’un événement organisé par l’ambassade du Royaume à Dar es Salaam à l’occasion de la Journée internationale de la femme, pour célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes, et appeler à l’accélération de la parité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles.



M. El Goumiri a saisi cette occasion pour saluer la vision de la Présidente de Tanzanie, Mme Samia Suluhu Hassan, pour l’avancement des droits de la femme en République Unie de Tanzanie, louant son engagement profond et constant pour l’autonomisation des femmes, y compris à travers une forte représentation et une participation effective à la prise de décision politique.



Le diplomate marocain a également mis en exergue les relations privilégiées, l’amitié et la solidarité qui unissent le Maroc et la Tanzanie, réitérant la volonté constante du Royaume de renforcer ces relations et d’intensifier la coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier celui de l’autonomisation des femmes. Une centaine d’invités, dont le maire de Dar es Salaam, des ambassadeurs accrédités en Tanzanie, ainsi que des femmes issues de divers secteurs tels que les affaires, les médias et l’art, ont pris part à cette manifestation, et partagé leurs expériences en matière de leadership féminin et d’entrepreneuriat.



L’événement qui a été marqué par l’organisation d’une foire commerciale présentant des produits (artisanaux et autres) de femmes entrepreneuses marocaines et tanzaniennes, a également connu la participation remarquée d’entreprises marocaines implantées en Tanzanie, notamment OCP Africa et BMCE Bank of Africa, qui ont présenté leurs produits et mis en lumière leurs politiques socio-responsables, fondées sur l’appui au développement des femmes et des jeunes entrepreneurs.